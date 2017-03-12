مجاورت با مراکز آلاینده؛ تهدیدی برای سلامت کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر،براساس مطالعات اخیر، ده‌ها هزار کودک در یک چهارم از مدارس شهر لندن در مواجهه با سطوح غیر مجاز آلاینده‌های هوا به سر می‌برند که می‌تواند منجر به آسیب دائمی بر روی سلامت کوکان شود. دانش آموزان ۸۰۲ مدرسه که یک سوم آن مراکز قبل از دبستان هستند، روزانه از هوایی تنفس می‌کنند که می‌تواند مشکلاتی مانند آسم را در کودکان تشدید نماید.

این مطالعه همچنین نشان ‌می‌دهد که مناطق فقیر نشین لندن بیشتر در مواجهه با آلودگی هوا بوده و سالانه ۹۰۰۰ مورد مرگ مرتبط با آلودگی هوا در شهر لندن رخ می‌دهد. این یکی از چندین منطقه‌ای در انگلستان است که مواجه با آلودگی هوا بوده و به علت نقض مکررمحدودیت‌های قانونی توسط اتحادیه اروپا، دولت را بایک هشدارنهایی توسط کمیسیون اروپا روبرو کرده است.

صادق خان شهردار لندن که این گزارش به دستور او تهیه شده است، وعده مقابله با آلودگی هوا را داده که علاوه بر مرگ و میر زودرس، رابطه مستقیمی با مشکلات ریه و حملات قلبی دارد. او می‌گوید: این یک بی‌عدالتی است که بیش از ۸۰۰ مدرسه، مهد کودک و دیگر امکانات آموزشی در پایتخت در مناطق ناقض حدود آلودگی هوا قرار دارد. ما می دانیم که آلودگی هوا بر رشد ریه کودکان تاثیر منفی داشته و موجب تشکیل ریه کوچکتر از حد طبیعی در طول عمر می‌شود. من حاضر نیستم در شرایطی که قادر به حل مشکل آلودگی هوا هستیم، کودکان‌مان مواجه با آلودگی هوای خطرناک بوده و آنان را در خطرات بزرگ بهداشتی ناشی از آن قرار دهیم.

شهردار لندن در نظر دارد با تعریف و انجام برخی بازرسی‌ها، روش‌هایی برای حفاظت از کودکان در مقابل هوای کثیف که بیشتر ناشی از خودروها هستند، به مرحله اجرا بگذارد. وی همچنین از ماه اکتبر سال گذشته مبلغ ۱۰ پوند مالیات آلایندگی برای رانندگان برخی خودروهای قدیمی و با آلایندگی زیاد در مرکز لندن وضع کرده بود و اعلام کرد که می‌تواند اقدامات بیشتری برای ممانعت ورود خودروها به خیابان‌ها انجام دهد.

آخرین تحقیقات در سال ۲۰۱۳ نشان می‌داد که ۸۰۲ مورد از ۳۲۶۱ مراکز نگهداری کودکان، مدارس و مراکز پیش دانشگاهی در لندن در فاصله کمتر از ۱۵۰ متری نواحی قراردارند که میزان آلاینده دی‌اکسید نیروژن آن از حدود مجاز اتحادیه اروپا فراتر است. این درحالی است که در سال ۲۰۱۰ تعداد مراکز آموزشی مواجه با آلودگی بالا ۴۳۳ مورد بوده است و در واقع این رقم تقریبا نسبت به سال ۲۰۱۰ دو برابر افزایش یافته است.