مهمترین اولویت های پزشکی ورزشی در سال ۹۶/ افتتاح کلینیک تخصصی

غلامرضا نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد مهمترین اولویت های کاری فدارسیون پزشکی ورزشی برای سال جدید توضیح داد و گفت: گسترش خدمات رسانی موثر به جامعه ورزش کشور اولویتی است که بر اساس آن برنامه ریزی کرده و برای اجرای آنها اقدام می کنیم.

وی یکی از مهمترین برنامه های پیش روی پزشکی ورزشی را تاسیس و راه‌اندازی کلینیک پزشکی ورزشی تخصصی عنوان کرد و گفت:جامعه پزشکی ورزشی به مرکزی جامع برای ارائه خدمات به روز نیاز دارد. طوری که بتواند پاسخگوی نیاز کل کشور باشد؛ در حال حاضر مرکز پزشکی ورزشی ایران در ساختمان فدراسیون پزشکی ورزشی و در قالب یک کلینیک، خدمات لازم را به جامعه ورزشی ارائه می دهد این در حالی است که بخش زیادی از ساختمان این فدراسیون به بخش های اداری اختصاص دارد و همین مساله فضای کلینیک را برای ارائه خدمات محدود کرده است. جامعه پزشکی ورزشی نیاز دارد یک مرکز پزشکی ورزشی بزرگتر داشته باشد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: بر همین اساس تاسیس و راه اندازی کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی که نیاز واجب جامعه بزرگ پزشکی ورزشی است، در دستور کار فدراسیون قرار گرفته است. طی سال ۹۵ اقدامات و رایزنی های اولیه در این زمینه و برای انتخاب محل مناسب جهت تاسیس این کلینیک انجام شد و حتی موافقت مسئولان ورزش در وزارت ورزش را نیز برای این مهم جلب کردیم.

نوروزی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت‌های فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد معالجه ورزشکاران در بهترین سطح انجام می‌شود و ما می‌توانیم حتی میزبان ورزشکاران سایر کشورها هم در این زمینه باشیم.تاکید کرد: با افتتاح کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی دامنه فعالیت های ما در این زمینه گسترده تر و مطلوب تر خواهد شد. این کلینیک در فضایی مطلوب و با امکانات مناسب و به روز جهت استفاده عموم ورزشکاران افتتاح خواهد شد. افتتاح و بهره برداری از این کلینیک طی سال جدید حتما انجام می شود.

وی در ادامه با تاکید بر توجه به حوزه روانشناسی و تغذیه ورزش گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان تنها فدراسیونی که در تعامل و همکاری نزدیک با دیگر فدراسیون ها است، نقش زیادی در ورزش قهرمانی دارد. این نقش بیشتر در حوزه روانشناسی و تغذیه خود را نشان می دهد. باید فعالیت های بیشتری در این دو حوزه موثر داشته باشیم. البته این فعالیت ها در صورتی نتیجه بخش تر خواهد شد که فدراسیون ها هم به سمت ما بیایند و همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین در مورد تعرفه خدمات درمانی ورزشکاران گفت: این موضوع یکی از مهمترین دستورالعمل های مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بود که اواسط اسفندماه در مشهد برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون وزیر ورزش هم برگزار شد، اعضای مجمع پس از بحث و بررسی کارشناسی و تخصصی همچون سال گذشته حق عضویت سالانه در این کمیته را مبلغ ۱۵۰ هزار ریال تعیین کردند. بنابراین ورزشکاران در سال جدید هم می توانند همچون سال های ۹۴ و ۹۵ با پرداخت حق عضویت سالانه ۱۵ هزار تومان از خدمات درمانی فدراسیون بهره مند شوند.

نوروزی واکسیناسیون ورزشکاران علیه بیماری هپاتیت را یکی دیگر از برنامه های فدراسیون پزشکی ورزشی برای سال جدید عنوان کرد و گفت: البته زمینه انجام این فعالیت نیمه دوم سال گذشته و طی تفاهم با رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد. بر این اساس تمام ورزشکاران کشور به صورت رایگان علیه بیماری هپاتیت واکسیناسه خواهند شد. با فراهم شدن ساز و کارهای لازم، اجرای این برنامه از همین امسال آغاز می شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال جاری گفت: به خاطر بازی های المپیک فعالیت های زیادی در زمینه مبارزه با دوپینگ و برگزاری دوره های آموزشی داشتیم که البته بر آن هستیم این فعالیت ها طی سال جاری ادامه داشته باشد و حتی گسترده تر هم شود. فدراسیون ها هم باید در این زمینه فعال تر از قبل باشند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین با اشاره به راه اندازی کلینیک های پزشکی ورزشی در شهرستان ها و استان های مختلف طی سال ۹۵ گفت: این کار با سیاست تمرکززدایی و کمک به استان ها برای تجهیز فضاهای فیزیکی و درمانی مناسب انجام شد. قطعا ادامه این را برای سال ۹۶ هم در برنامه خواهیم داشت.