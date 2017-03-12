طرح تعالی مدیریت در ۱۷۴ مدرسه استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر یکشنبه در همایش تقدیر از مجریان طرح تعالی مدیریت مدرسه اظهار داشت: طرح تعالی مدیریت مدرسه با وجود تنگناها و مشکلات مختلف در استان بوشهر برگزار و کارهای خوبی در استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در ۱۷۴ مدرسه استان برگزار شده است، افزود: طی ارزیابی‌های صورت گرفته در سطح کشور برخی مدارس استان، به عنوان مدرسه موفق کشوری و پویا انتخاب شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه این طرح دارای سه رکن اصلی است، بیان کرد: این ارکان شامل دانش آموزان، اولیاء و کادر مدرسه است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله هدف از اجرای این طرح پویا کردن مدیریت مدرسه و گنجاندن خلاقیت در تدریس است.