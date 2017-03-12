ایران ۱۲ میلیون دلار میوه و سبزی به روسیه صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال ذبیحی، تولیدکننده نمونه کشاورزی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: در این زمینه ما اقداماتی را در حوزه تولید و تأمین نهاده های کشاورزی و همچنین اشتغال زایی در کشور انجام داده ایم.

مجری سابق گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در این راستا ما هزار و ۲۰ هکتار مزرعه در شهرستان پلدشت کنار رودخانه ارس احداث کرده ایم که این مزرعه کاملاً مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته در این مزرعه بیش از ۱۶۰۰ تن گندم و ۱۰۰۰ تن جو تولید شده است افزود: تولید بیش از ۲۶۰۰ تن محصول استراتژیک گندم و جو، طی سال گذشته در یک نقطه صفر مرزی، اقدام بسیار مهمی است.

ذبیحی با بیان اینکه در این مزرعه از ماشین آلات و دستگاه هایی که مورد توسعه وزارت جهاد کشاورزی بوده استفاده شده است افزود: در واقع ما بحث اشتغال زایی در نقطه صفر مرزی را مدنظر داشتیم؛ اطراف شهرستان پلدشت، روستاهایی هستند که آمار بیکاری در آنجا بسیار زیاد است. به همین دلیل و در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ما اقدام به تولید در این مناطق محروم کردیم.

وی تصریح کرد: حداقل در طول دوره کشتی که انجام شد بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در این منطقه ایجاد کردیم.

مجری سابق طرح ذرت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ما در برخی محصولات وابستگی زیادی به خارج از کشور داریم گفت: یکی از این محصولات دانه های روغنی وکلزا هستند. در این راستا نیز ما اقداماتی انجام دادیم به عنوان مثال در سال زراعی جدید ۲۷۰ هکتار کلزا را به صورت مکانیزه و یکپارچه در شهرستان پلدشت کشت کردیم که این یکپارچگی کشت کلزا در سراسر کشور بی‌نظیر است.

ذبیحی همچنین با بیان اینکه ما حدود پنج درصد بذر سیب زمینی کشور که مورد تأیید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر باشد را در کشور تأمین می کنیم افزود: باقی بذر موردنیاز برای تولید سیب زمینی به صورت خودمصرفی توسط کشاورزان تأمین می شود و آنها از محصول تولید شده خود برای کشت مجدد استفاده می کنند در حالی که این اتفاق باعث کاهش کیفیت و عملکرد تولید سیب زمینی در کشور می شود. اگر ۹۵ درصد بذری که برای کشت سیب زمینی استفاده می شود مورد تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر باشد عملکرد ما در این زمینه ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند.

این تولید کننده نمونه با بیان اینکه ما در سال ۹۵ بیش از چهار هزار تن بذر تایید شده سیب زمینی در کشور تولید کردیم گفت: نیاز کشور به بذر سیب زمینی حدود ۵۰۰ هزار تن است که در هر صورت ۲۰۰ هزار تن آن، از طریق خودمصرفی کشاورزان تأمین می شود. با این وجود ما نیاز به تولید ۳۰۰ هزار تن بذر تایید شده در کشور داریم که ما طی ۱۰ سال آینده، حداقل ۱۰ درصد این میزان (۳۰ هزار تن) را تولید خواهیم کرد.

ذبیحی همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید کود سولفات پتاسیم در کشور کم است ادامه داد: حدود ۹۵ درصد از نیاز ما به این کود پرمصرف بخش کشاورزی از خارج تأمین می شود ضمن اینکه نیاز ما به این محصول بیش از ۷۰۰ هزار تن است.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، ما تولید دانش فنی این کود را در کشور آغاز کرده ایم و در مرحله پایلوت به نتایج بسیار خوبی دست یافته ایم؛ در طرح پایلوت این کار، ما روزانه ۵۰ کیلوگرم، کود سولفات پتاسیم تولید می کنیم.

ذبیحی با بیان اینکه کارخانه تولید این کود در شهرستان شاهرود در حال ساخت است افزود: امیدواریم طی یک سال آینده این کارخانه به بهره برداری برسد که در این صورت ظرفیت تولید ما در سال، ۵۰ هزار تن کود سولفات پتاسیم خواهد بود. ضمن اینکه تاکنون هفت میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده و نیاز ما برای این کار بیش از ۳۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در صورتی که سالانه ۵۰ هزار تن از نیاز کشور به کود سولفات پتاسیم در داخل تأمین شود ۶۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در این زمینه خواهیم داشت.

صادرات موفق به روسیه و عراق

در ادامه این نشست محمد هادی خزائی، صادر کننده نمونه بخش کشاورزی با بیان اینکه ما برای توسعه صادرات به محصولات حوزه کشاورزی سه کشور عراق، روسیه و افغانستان را به عنوان کشورهای هدف در نظر گرفتیم گفت: به عنوان مثال در بازار روسیه ما سعی کردیم با حضور مستقیم در آنجا و با برخورد نزدیک با تاجران و مردم بتوانیم بسترهای لازم را برای صادرات محصولات ایرانی به روسیه فراهم کنیم. در همین راستا نیز با یک شرکت بزرگ صادراتی در روسیه قرارداد همکاری امضاء کردیم که از این طریق با شرکت های دیگر نیز مرتبط شدیم.

به گفته این صادر کننده عمدتاً میوه هایی مانند کیوی، انار، انگور، محصولات سبزی و صیفی و کشمش، طی دو سال اخیر به روسیه صادر شده که کل ارزش این صادرات به ۱۲ میلیون دلار می رسد.

خزائی با اشاره به اینکه در کشور عراق نیز ما پایگاه ایجاد کرده ایم که کالاهای صادراتی ما به عراق ابتدا وارد انبار خودمان و سپس توزیع می شود افزود: در زمینه صادرات به عراق، محصولاتی مانند کشمش، مرغ، رب گوجه فرنگی و کنسروجات، مورد توجه ما بوده است ضمن اینکه در مجموع ۱۴ میلیارد تومان به عراق صادرات داشتیم.

وی با بیان اینکه در زمینه محصولاتی مانند مرغ در بازارهای جهانی مزیت رقابتی نداریم گفت: ما حدود ۲۰۰ دلار در هر تن با کشورهای رقیب در این زمینه اختلاف داریم که ما را دچار مشکل می کند.