چهار هزار و ۶۰۰ مواد محترقه در رفسنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله عباسی عصر یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال جاری از لحاظ امنیتی و ارتقای امنیت اجتماعی از بهترین سال‌ها بود و موفقیت های خوبی را بدست آوردیم.

وی با بیان اینکه تعامل پلیس و رسانه ها سبب ثبات امنیت اجتماعی و روانی جامعه می‌شود، افزود: رسانه ها تأثیر غیرقابل انکاری بر هدایت افکار عمومی جامعه و فرهنگ‌سازی در حوزه های مختلف دارند به ویژه در حوزه اجتماعی نقش رسانه ها در ایجاد و ثبات امنیت روانی و اجتماعی جامعه بسیار مهم و اثرگذار است.

وی با اشاره به نزدیک‌شدن به چهارشنبه پایانی سال، گفت: آگاه‌سازی مردم و مشارکت خانواده ها در ایجاد امنیت پایدار در شهر می‌تواند از خسارت های مالی و جانی زیادی جلوگیری کند که در این امر رسانه ها می‌توانند پیشگام باشند.

عباسی تأکید کرد: همه ساله تأکید پلیس بر برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به شکل کوچه محور بوده است و امسال نیز بر همین موضوع تأکید داریم و قطعاً با توجه به اینکه در معابر اصلی، میادین و پارک‌ها ممکن است برای شهروندان مزاحمت ایجاد شود، برگزاری چنین مراسم‌هایی در این اماکن ممنوع بوده و باید شهروندان در همان کوچه و مقابل درب منزل خود مراسم چهارشنبه آخر سال را به شکل همان آیین‌های سنتی و بی خطر برگزار کنند.

فرمانده انتظامی رفسنجان تصریح کرد: پلیس، مبادی ورودی و خروجی شهر را کنترل می‌کند و با افرادی که قصد اختلال در امنیت داشته باشند و مواد محترقه با خود حمل کنند برخورد قاطع خواهد داشت. ضمن اینکه در ایست بازرسی‌ها از کسانی که این مواد را با خود حمل کنند تست الکل انجام می‌شود.

رئیس پلیس رفسنجان به کشف چهار هزار و ۶۰۰ نوع مواد محترقه در شهر رفسنجان در روزهای اخیر اشاره داشت و افزود: با عامل فروش این مواد محترقه برخورد قانونی صورت گرفت و در این رابطه از شهروندان درخواست می کنیم فرزندان خود را در این روزها کنترل و مدیریت کنند تا سال جدید و تعطیلات نوروز را با حوادث دلخراش به کام خود و دیگران تلخ نکنیم.

اجرای طرح نوروزی پلیس

فرمانده انتظامی رفسنجان به طرح نوروزی پلیس اشاره کرد و اظهار داشت: از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین‌ ماه طرح نوروزی پلیس طی دو مرحله اجرا خواهد شد که در این طرح مأموران پلیس با حضور در سطح مراکز خرید، مراکز تجاری، بوستان ها، مراکز گردشگری و محل اسکان مسافران نوروزی نسبت به روان‌سازی ترافیک و همچنین تأمین امنیت و برخورد با متخلفان اقدام خواهند کرد.

عباسی با اشاره به اینکه شهرستان رفسنجان دارای جاذبه های گردشگری زیادی است، اضافه کرد: از ۲۵ اسفندماه جاری چهار کانکس در چهار نقطه اصلی و فرعی شهرستان قرار می‌دهیم و بیشترین تمرکز پلیس در ایام نوروز خدمات‌رسانی به مهمانان نوروزی و برقراری امنیت در محل های اسکان و سایر اماکن تفریحی و گردشگری شهرستان است.

فرمانده انتظامی رفسنجان در ادامه به عملکرد این نیرو در سال ۹۵ در رفسنجان اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدام پلیس در سال جاری دستگیری و انهدام باندهای سرقت و کشف اموال مسروقه و تحویل به صاحبان آن بوده و در این رابطه ۲۳ درصد با کاهش انواع سرقت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.

عباسی با بیان اینکه سرقتهای خردی که در رفسنجان رخ می دهد ریشه امنیتی نداشته اند، تصریح کرد: در زمینه ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان ۲۰ درصد افزایش ارتقا نسبت به سال گذشته داشتیم و در اکثر شاخص‌های آماری روند رو به رشدی از سوی نیروی انتظامی بوده است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۸۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان کشف که در این زمینه ۲۵ درصد افزایش کشف داشتیم و ۴۲۷ نفر توزیع کننده و معتاد پرخطر دستگیر شد و همچنین ۳۰ درصد کاهش تصادفات فوتی درون شهری داشتیم.

ادامه برخورد با عرضه قلیان در رفسنجان

فرمانده انتظامی رفسنجان بیان داشت: بیش از ۳۵۰ مکان عرضه قلیان را در سال جاری تعطیل و پلمپ کردیم و سال آینده نیز قطعاً به این کار ادامه خواهیم داد چرا که مردم از آن نفع می برند.

عباسی با اشاره به طرد متکدیان اتباع بیگانه از شهر، یادآور شد: مقابله با قاچاق کالا همواره نیازمند یک حرکت جهادی و مشارکت تمامی دستگاه‌های مربوطه است و مجموعه انتظامی شهرستان با تلاش شبانه‌روزی دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال کالای قاچاق را کشف و این کالاها را تحویل اداره اموال تملیکی استان کرمان کرده است.

وی با اشاره به کشف جرائم فضای مجازی توسط پلیس فتا اظهار کرد: رفسنجان جزو اولین شهرهای استان بود که دارای پلیس فتا شد و تاکنون شناسایی ها و دستگیری های خوبی در این زمینه داشته اما مردم باید بیشتر دقت کنند تا قربانی سارقان در فضای مجازی نشوند و توصیه‌های پلیس به ویژه در مورد کارت‌های عابر بانک را مدنظر قرار دهند.

فرمانده انتظامی رفسنجان اعتماد مردم، مشارکت و تعامل با پلیس را از بزرگترین سرمایه‌های نیروی انتظامی برشمرد و گفت: در سال جاری نیروهای بسیج با نیروی انتظامی تعامل بسیار خوبی داشتند و در چهارشنبه پایانی سال هم با گشت‌های خود نیروی انتظامی را یاری می کنند.

وی همچنین از تخفیف در ترخیص خودروها و موتورسیکلت‌های مستقر در پارکنیگ در این ایام یاد کرد و بیان داشت: مردم در ایام تعطیلات نوروزی مراقبت همسایه از همسایه را فراموش نکنند و توصیه‌های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند.