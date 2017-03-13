چگونه از بازجویی نوروزی جان سالم به در ببریم؟

مجلهمهر: «درست تموم نشد؟»« حالا چقدر حقوق میگیری؟»«از خونتون راضید؟ چندمتریه؟»«تو نمیخوای ازدواج کنی؟» اینها همه سوالاتی هستند که باید تا رسیدن ایام نوروز جواب درخوری برایشان پیدا کنید. چون قرار است بارها و بارها با این سوالها مورد پرسش قرار بگیرید و تا جواب قاطعی ندهید نمیتوانید که محل موردنظر را ترک کنید. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به یکباره «حرفدلتان» را بیکم و کاست میزنید و کلی دلخوری بار میآورید و یا اینکه جواب واقعی راست و پوست کنده را تحویل سوال کننده میدهید و بعد کلی پشیمان میشوید. ما شما را در جواب دادن به متداولترین سوالات نوروزی یاری میکنیم. فقط کافیست جوابها را خوب به خاطر بسپرید. این شما و این هم سوالاتی که باید در ایام نوروز جواب بدهید:
چندسالته؟
جوابی که باید بدهید: چند میخوره؟ همین حدودا که گفتید.
حرف دلتان: همون جواب پارسالم، به اضافه "یک"!
جواب واقعی: ۲۴ سال
درس تموم نشده؟
جوابی که باید بدهید: تموم میشه.
حرف دلتان: مگه شما تا الان جای من درس میخوندید!
جواب واقعی: چند واحد مونده! نمیدونم چرا تموم نمیشه!
نمیخوای ادامه تحصیل بدی؟ ارشد نمی خونی؟
جوابی که باید بدهید: فعلا دارم استراحت میکنم. الان نمیخوام بهش فکر کنم.
حرف دلتان: شما رئیس سازمان سنجشی؟!
جواب واقعی: چرا بابا، پوست خودمو کندم. چندتا کلاس نوشتم کلی پول جزوه و آزمون دادم. من باید امسال قبول شم وگرنه خودمو میکشم.
سر کار نمی ری؟
جوابی که باید بدهید: کاری که در شان خودم باشه هنوز پیدا نکردم./ جایی مشغول هستم.
حرف دلتان: حالا هی بیکاری منو به روم بیارید/ الان میخواد بپرسه چقدر حقوق میگیری؟
جواب واقعی: یعنی هرجا که فکر کنید برای کار رفتم. پیدا نمیشه که نمیشه. کار نیست که./ چرا بابا صبح کله سحر میریم شب میایم سرماه هم به هزارتا بهونه کسر حقوق میخوریم.
حالا چقدر حقوق میگیری؟
جوابی که باید بدهید: بهتر است اینجا سرفه کنید و بحث را هرطور شده عوض کنید و یا بحث نجومی بگیران را وسط بیندازید./آجیل بفرمایید! ( خیلی با معنا به ظرف آجیل خیره می شوید)
حرف دلتان: فیش حقوقی رو بیارم حله؟
جواب واقعی: یه جوری حقوق میدن انگار صدقه میدن به آدم.
خواستگار داری؟
جوابی که باید بدهید: بالاخره هر دختری خواستگار داره دیگه.
حرف دلتان: تو خوبی! فقط دخترای شما دارن!
جواب واقعی: چی بگم والا. تو دلمون موند یه آدم حسابی بیاد در این خونه رو بزنه! ( به گل های قالی خیره می شوید!)
حالا چراشوهر نمی کنی؟
جوابی که باید بدهید: هنوز فردی که موردنظرم هست را پیدا نکردهام و فعلا درسم برایم واجبتر است.
حرف دلتان: مگه جای شما رو تنگ کردم؟
جواب واقعی: کو شوهر؟ شما یه پسر خوب معرفی کن. دیگه این کم کاری از شماهاست.
حالا چرا زن نمی گیری؟
جوابی که باید بدهید: مجردی خیلیم بد نمیگذره/ ان شاءالله به موقعش ازدواج هم میکنیم.
حرف دلتان: دختر مجرد داری؟
جواب واقعی: کی میاد زن من بشه آخه!
میخوای مورد خوب برای ازدواج معرفی کنم؟
جوابی که باید بدهید: دیگه این حرفها رو باید به پدر و مادرم بگید؟
حرف دلتان: ای بابا؛ یعنی کی رو میخواد قالب کنه؟!
جواب واقعی: حالا مشخصاتش چی هست؟
دختر خوب سراغ داری؟
جوابی که باید بدهید: دختر خوب که زیاده
حرف دلتان: حالا مگه پسر تو خیلی خوبه؟
جواب واقعی: دختر خودم. دختر خواهرم. دختر عمهام. این همه دختر خوب!
کی سربازی میری؟
جوابی که باید بدهید: از سربازی که نمیشه فرار کرد. ان شالله نوبت ماهم میرسه
حرف دلتان: مدام بدبختیهای آدمو به روی آدم بیارید
جواب واقعی: دنبال اینم بتونم یه جوری کسر خدمت بگیرم. خیلی میترسم!
آشنا نداری برای سربازی؟
جوابی که باید بدهید: نه آقا ما اهل این کارها نیستیم
حرف دلتان: حالا خودش معاف بودهها ببین چه گیری به من میده
جواب واقعی: به هردری زدم نشد که نشد. فکر کنم عین دوسال رو باید یه جای سخت پابکویم
خونه تون اجاره ایه؟ چقدر پول پیش دادی؟ چقدر اجاره می دید؟
جوابی که باید بدهید: از قدیم گفتهاند، اجاره نشینی خوش نشینی. همیشه پول خونه رو خدا یه جوری رسونده
حرف دلتان: خوب شد بالاخره با کلی وام و قسط یه خونه خریدید که بیاید پزشو به ما بدید/ پارسال خودشو یادش رفته دربهدر دنبال خونه میگشت.
جواب واقعی: والا کلی وام گرفتیم پول پیش بدیم. انقدرم بی انصاف اجاره رو برده بالا دیگه هیچی واسه خودمون نمیمونه
خونهتون چندمتره؟
جوابی که باید بدهید: خدا رو شکر انقدری هست ۴تا آدم توش راحت زندگی کنند.
حرف دلتان: متر بدم خدمتتون!/ سند قولنامه رو بیارم؟
جواب واقعی: خونه نیس که قد لونه مرغِ!
چقدر لاغر شدی؟ رژیم گرفتی؟
جوابی که باید بدهید: شما خیلی وقته منو ندیدید شاید به خاطر همین اینطوری فکر میکنید.
حرف دلتان: میخواد بگه من قبلا چاق بودم!
جواب واقعی: معلومه که لاغر شدم. از دوماه قبل لب به هیچی نزدم.
خوش گذشته ها چرا انقدر چاق شدی؟
جوابی که باید بدهید: شما خیلی وقته منو ندیدید شاید به خاطر همین اینطوری فکر میکنید.
حرف دلتان: یعنی چشماش مثل خطکش می مونه / ماشاءالله ترازو!
جواب واقعی: خاک برسرم یعنی انقدر بد شدم؟ حالا چیکار کنم؟
بچه نمی خوای؟ چرا بچهدار نمیشید؟
جوابی که باید بدهید: ان شاءالله به موقع خودش
حرف دلتان: یعنی تا این حد زندگی ما به شما مربوطه؟
جواب واقعی: من باردارم ولی نمیخوام بگم
چقدر پوستت خوب شده؟ چیکار کردی؟ چه دکتری رفتی؟
حرفی که باید بزنید: ممنونم چشماتون قشنگ میبینه وگرنه چیزی نیست.
حرفدلتان: حالا چشمم نکنه خوبه!
جواب واقعی: از پارسال تا حالا درگیرم کلی خرج کردم این جوشهای صورتم خوب بشه.
رمز وایفایتون چنده؟
حرفی که باید بزنید: حالا اومدید یکم خودتونو ببینیم.
حرف دلتان: :(((
جواب واقعی: A#B۳۴۵%SAEID۱۳&۶۴
نظر شما