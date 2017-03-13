سارقان محموله ۲۳ تنی شمش آلومینیوم در مرکزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت:‌ صبح روز بیستم اسفندماه سال جاری شخصی که خود را راننده یک دستگاه خودروی سنگین معرفی کرد در تماس با مرکز فوریت های پلیس اعلام داشت خودرو و محموله اش سرقت شده است.

وی اضافه کرد: در تحقیقات اولیه کارآگاهان پلیس از این فرد، او بیان کرد که شب گذشته خودرویش را در محلی پارک کرده که در مراجعه متوجه می شود خودرو کامیون کشنده با محموله ۲۳تنی شش آلومینیوم سرقت شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس بررسی موضوع را آغاز کردند و در روند تحقیقات سرنخ هایی از سارقان به دست آمد و مشخص شد اعضای این باند که سه نفر سارق سابقه دار هستند، قصد دارند این محموله را در شهرستان قم به فروش برسانند.

عزیزی تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق پلیس، در کمتر از هشت ساعت و زمانی که سارقان در محل قرار برای فروش خودرو و محموله سرقتی حاضر شده بودند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این عملیات، یک دستگاه خودروی سواری نیز از سارقان کشف شد و خودرو و محموله آن با هماهنگی دستگاه قضایی به فرد مالباخته تحویل داده شد.

عزیزی در پایان گفت:‌ تحقیقات تکمیلی از دستگیر شدگان در رابطه با انجام سایر جرایم احتمالی ادامه دارد.