«روزن» در سوئد اجرا می شود/ نمایش شرایط تلخ و مرگ آور مهاجران

جواد عاطفه که به تازگی نمایش «خانم ایکس» با بازی عاطفه پاکبازنیا را در تماشاخانه «دا» به صحنه برد، درباره جدیدترین فعالیت خود به عنوان کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «خانم ایکس» تجربه جالبی بود و از این بابت خوشحالم ولی به دلیل اینکه باید برای اجرای یک اثر نمایشی به کشور سوئد سفر کنم، امکان تمدید اجرای عمومی نمایش «خانم ایکس» وجود نداشت.

وی ادامه داد: تابستان سال ۹۴ نمایش «روزن» را که نوشته نسیم برقشی است ترجمه و با حضور ۲ بازیگر سوئدی و بازیگران ایرانی از جمله همسرم عاطفه پاکبازنیا، در شهر استکهلم کشور سوئد به صحنه بردم. این اثر نمایشی به موضوع مهاجرت می پردازد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر یادآور شد: ما نمایش «روزن» را در تئاتر شهر استکهلم به صحنه بردیم که بازخوردهای بسیار خوبی داشت. در واقع ما اولین گروه ایرانی بودیم که در تئاتر شهر استکهلم اجرا داشتیم.

عاطفه اظهار کرد: بار دیگر برای اجرای نمایش «روزن» از ما دعوت شد زیرا برای سوئدی ها رابطه این رابطه بینافرهنگی خیلی مهم است. قرار است که از ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۶ حدود ۱۲ اجرای عموم و ۳ اجرا نیز برای جامعه منتقدان و هنرمندان تئاتر سوئد، در تئاتر شهر استکهلم داشته باشیم.

وی درباره موضوع نمایش «روزن» توضیح داد: این نمایش فضایی تلخ و مرگ آور دارد و به شرایط و وضعیت جامعه مهاجر در یک جامعه میزبان که همان کشور سوئد است، می پردازد.

کارگردان نمایش «روزن» افزود: ما از ۱۰ فروردین ماه سفر خود به استکهلم را آغاز می کنیم و بعد از ۱ ماه تمرین، این اثر نمایشی را به صحنه خواهیم برد.