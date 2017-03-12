تکمیل زائرسرای مازندران در مشهد نیازمند حمایت خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایندگی تولیت آستان قدس رضوی در ساری از اهدای زمینی از سوی استانداری برای ساخت زائرسرا برای افراد کم درآمد خبر داد که ساخت آن شروع شده اما برای ادامه کار نیازمند کمک خیرین است.

وی با بیان اینکه جهان هنوز نسبت به ما عداوت گذشته را دارد، افزود: اما با عنایات حضرت بقیه الله نمی‌تواند کاری از پیش برند و اکنون نیز برای تداوم این نظام و انقلاب بایداین فرهنگ دینی را احیا کنیم و نباید این فرهنگ کمرنگ شود، چرا که دشمن نه با جمهوری اسلامی که بااین فرهنگ مخالف است و از شهدا و شهدای مدافع حرم می‌ترسد.

وی با مقایسه دو انقلاب ایران و مصر گفت: اکنون اقتدار ایران و وضعیت انقلاب مصر را می‌بینیم که رهبر انقلاب مصر به زندان افتاده است و آنها راه را گم کردند.

طبرسی با بیان اینکه هیچ استانی به اندازه مازندران در دهه آخر صفر در حرم امام رضا (ع) هیئت ندارد، افزود: هر بخش، روستا و شهر مازندران دارای هیئت است که بیانگر وجود علاقه‌ در عمق جان مردم این استان به اهل بیت است.

وی با بیان اینکه استان مازندران بیش‌ترین تعداد سادات را در کشور دارد، افزود: به همین دلیل پرچمی از سوی آستان حضرت معصومه (س) در جمع سادات استان رونمایی و به آنها نقدیم شد.