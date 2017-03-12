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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

کاخ جهان‌نمای اصفهان از سال ۹۶ بازسازی میشود/تصویب در شورای فنی

کاخ جهان‌نمای اصفهان از سال ۹۶ بازسازی میشود/تصویب در شورای فنی

اصفهان - مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بازسازی کاخ‌ تخریب شده «جهان‌نما» در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی نیز تصویب شد و بازسازی این کاخ در سال ۹۶ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ «جهان‌نما» در زمان شاه عباس صفوی ساخته شد و از فراز آن از چهارباغ تا کوه صفه اصفهان به راحتی قابل مشاهده بوده است تا اینکه یکی از پادشاهان قاجاری به نام «ظل السلطان» با دلایل واهی این کاخ زیبا را تخریب کرد.

باستاشناسان و کارشناسان میراث‌فرهنگی بارها بر اساس شواهد و کتاب‌های تاریخی موجود از احتمال وجود بقایای این کاخ تاریخی در میدان امام حسین (ع) خبر داده‌ بودند و حدس‌هایی در ارتباط با محل آن وجود داشته است به نوعی که ساختمانی تجاری با نام جهان نما نیز سال‌ها قبل در محل احتمالی این کاخ در دروازه دولت اصفهان ساخته شد اما خوشبختانه در جریان ساخت متروی اصفهان پایه‌های این کاخ در ابتدای خیابان چهارباغ عباسی اصفهان کشف شد.

از زمان یافت پایه‌های این کاخ، میراث فرهنگی اصفهان در ابتدای چهارباغ عباسی، کارگاهی به منظور بررسی و نظارت دقیق بر عملیات مترو و احتمال کشف اشیایی تاریخی تشیکل داد و در نهایت گمانه‌هایی در ارتباط با بازسازی کاخ جهان نما در این مکان مطرح شد که تصمیم گیری نهایی درباره آن به تصیمم سازمان میراث فرهنگی موکول شد.

بر این اساس از مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تایید یا عدم تصویب بازسازی این کاخ را جویا شدیم.

فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در این ارتباط اظهار داشت: پس از پیدا شدن پایه‌های کاخ جهان‌نما در زمان ساخت مترو واقع در ابتدای چهارباغ عباسی، جلساتی در این زمینه تشکیل و بازسازی این کاخ در شورای فنی استان مصوب  شد.

وی با بیان اینکه بازسازی این کاخ باید در شورای فنی تهران نیز تصویب می‌شد، افزود: بر این اساس طرح بازسازی «جهان نما» به منظور بررسی‌های کارشناسی بیشتر به شورای فنی تهران ارسال شد که در نهایت به تازگی این شورا بازسازی کاخ جهان‌نما را مورد تایید قرار داد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: رویکرد میراث و شهرداری این است که چهارباغ در آینده نزدیک به شکل گذرگاه گردشگریِ پیاده تاریخی درآید که با این رویکرد بازسازی کاخ جهان نما خللی در بحث های تاریخی و تردد ایجاد نمی کند.

وی اضافه کرد: اکنون در انتظار هستیم تا با توجه به تفاهم‌نامه با شهرداری اصفهان بازسازی این کاخ آغاز شود که سفت‌کاری آن بر عهده شهرداری و با نظارت میراث و فعالیت‌های نازک‌کاری کاخ نیز با ما خواهد بود.  

الله‌یاری در ارتباط با پیش بینی زمان آغاز بازسازی کاخ جهان‌نما تاکید کرد: با توجه به اینکه اصفهان از مقاصد گردشگری مهم کشور است و در پایان سال پروژه های مرمتی این شهر تاریخی باید تعطیل شود بازسازی کاخ‌ جهان‌نما به سال ۹۶ موکول می‌شود.

 وی اضافه کرد: زمان دقیق بازسازی به تامین اعتبارات لازم و مطالعات ساماندهی فضای پیرامون کاخ جهان نما بستگی دارد که در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در ارتباط با فعالیت میراث‌فرهنگی در مسیر ساخت مترو در خیابان تاریخی چهارباغ عباسی تصریح کرد: عملیات ساخت متروی اصفهان در میدان امام حسین (ع) و انقلاب با نظارت مستمر میراث‌فرهنگی اصفهان ادامه دارد.

کد مطلب 3930475

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