ورود خودروساز روس به بازار خودروی ایران/ تولید شاسی بلند و وانت‌

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اسپونتیک، قرار است شرکت «یو ای زد» روسیه که یک شرکت صاحب نام در عرصه تولید خودرو در این کشور محسوب می شود به زودی خط تولیدی از اتومبیل های شاسی بلند و وانت‌بار خود را در جمهوری اسلامی ایران راه اندازی می کند.

این توافقنامه در نمایشگاه خودرو سال ۲۰۱۷ میلادی که در ماه فوریه در تهران برگزار شده به امضاء طرفین رسیده است.

در همین حال «آندری دروفیف»، مدیر فروش و صادرات «یو ای زد» گفت: این شرکت در گام اول نیاز به ارزیابی ظرفیت بازار ایران و نیز تخمین درباره میزان تقاضای برای تولیدات این شرکت را قبل از شروع تولید دارد.

وی در ادامه گفت: صنعت خودرو سازی ایران به خوبی توسعه یافته و دولت این کشور با وضع مالیات سنگین بر روی خودروهای وارداتی از این صنعت حمایت می کند؛ بنابراین برای کسب حجم فروش قابل توجه در ایران نیازمند مونتاژ خودروهای خود در این کشور هستیم.

مدیر فروش صادرات «یو ای زد» تصریح کرد: بمنظور درک از نیاز مشتریان ایرانی باید اول فروش محصولات کامل و آماده را در ایران آغاز کنیم. ما و نمایندگی های فروش مان آماده اجرای این کار بعداز اخذ مجوز هستیم.

به نوشته اسپونتیک، ایران با خودروهای «یو ای زد» تقریبا آشنا است و در دهه ۱۹۹۰ میلادی در حدود ۱۵۰۰ دستگاه از این اتومبیل ها در بازار ایران به فروش رسیده است.