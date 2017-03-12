نگاهی انتقادی به آراء سیدجواد طباطبایی/ گفتاری از سید جواد میری

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد میری، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

طباطبایی در ابتدای سخن اذعان می کند که «دیدگاه ما اندیشه تجدداست، زیرا خروج از وضع بحران و بن بست، در شرایط امتناع، جز از مجرای تغییر موضع اساسی در دیدگاه امکان پذیر نمی تواند باشد. تأکید بر موضع تجدد و تکرار آن، .. با توجه به این ملاحظه بنیادین صورت گرفت که در شرایط امتناع اندیشه و تصلب سنت، تنها با نقادی از سنت می توان به طور جدی با سنت روبرو شد و گرنه نمی توان سنت را با امکانات خود سنت مورد پرسش قرار داد». (ص ۷-۸)

پرسشی که در اینجا می توان مطرح نمود این است که اگر «امتناع اندیشه» بر ما حاکم است پس اساساً اندیشه چگونه ممکن است؟ اگر امتناع به معنای Abstention است، این معنا از «امتناع» مفروض می دارد که «سوژه» هست که از واقعیت مستولی بر آن گریز می کند ولی در جای جای این اثر، طباطبایی اصرار می ورزد که یکی از علل امتناع غیبت سوژه است. به عبارت دیگر فاعل امتناع کیست؟ پرسش دومی که میتوان طرح نمود مفهوم «سنت» است. این سنت چیست؟ آیا اساساً فقط یک سنت وجود دارد یا سنت های بیشمار در یک تمدن در حال جاری و ساری هستند و اساساً آیا فقط یک خوانش از سنت ممکن است یا حتی در جهان پیشا مدرن بسته جهان اسلام قرائت های موازی از سنت جاری بود و این یک کاسه کردن سنت آیا خود نوعی دامن زدن به تصلب نیست؟ به نظرم طباطبایی، سینگولار کردن singular سنت را به دلایلی متدویک و سپس انتولوژیک انجام می دهد تا بتواند دوگانه سنت و مدرنیته را و آن هم از نوع یوروسنتریک آن را موجه کند و اگر نه مفهوم واحد و یکدست به نام سنت معنای جامعه شناختی ندارد و حتی وقتی آن را در قالب فلسفی معنا کنیم، نمی توان یک سنت یکپارچه قائل شد. این قرائت از سنت مبتنی بر نگاه سوژه- ابژه یوروسنتریکی است که عقل یوروسنتریکی را تعقل می بیند ولی فهم های دیگر را تهی از عقلانیت می پندارد.

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