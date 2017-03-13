عربستان منشأ تروریسم است/ پیام محرمانه هیئت های امنیتی اروپا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: «حسین راغب الحسین» نماینده پارلمان سوریه درباره موضع ترکیه در قبال سوریه و تغییر آن پس از چند دور مذاکرات اخیر حل بحران سوریه اظهار داشت: ما شاهد تغییر در مواضع ترکیه در قبال سوریه نبوده ایم، امیداوریم این مواضع تغییر کند. ما به ملت ترکیه احترام می گذاریم، ما داری روابط مستحکم با ملت ترکیه هستیم اما متاسفانه دولت ترکیه موضع خود را تغییر نداده است چرا که همچنان از افراد مسلح حمایت می کند و همواره مرزهای خود را به روی این افراد باز گذاشته است. همچنان پایگاه های نظامی این کشور برای آموزش افراد مسلح برای ورود به سوریه باز است. «رجب طیب اردوغان» یک درغگو و حیله گر است و ما به ملت دوست و برادر ترکیه نسبت به حماقت و فریبکاری اردوغان هشدار می دهیم.

وی در خصوص موضع عربستان سعودی در قبال سوریه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ نیز گفت: در مورد عربستان سعودی نیز باید گفت این کشور از نخستین لحظات شروع بحران سوریه موضع منفی اتخاذ کرد و همواره یکی از حامیان گروه های مسلح در سوریه بوده است. موضع سعودی ها در قبال بحران سوریه غیر واقعی و پر از دروغ و افتراء در برابر افکار عمومی جهان عرب و کل دنیا است. عربستان سعودی حامی اصلی تروریسم در عراق و سوریه است و این در حالی است که«عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی، ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند. این موضعگیری مضحک است ما خطاب به مقامات سعودی می گوییم که شما کسانی هستید که مردم را در عراق، سوریه و یمن به قتل می رسانید. شما منشأ تروریسم هستید و با تفکرات وهابی در ورای تمامی مشکلات و مصائب امت عربی و اسلامی قرار دارید. تفکر وهابی تفکری تکفیری است که به دنبال نابودی جهان عرب و اسلام است.

حسین راغب الحسین درباره تاثیر دستاوردهای میدانی ارتش سوریه بر اوضاع سیاسی این کشور و روند مذاکرات حل بحران سوریه گفت: طبعا پیروزی های ارتش عربی که با حمایت و پشتیباتی دوستان هم پیمان یعنی ایران، روسیه و حزب الله صورت گرفته است نقش بسزایی در روند سیاسی داشته است. آزادی حلب یک پیروزی بزرگ محسوب می شد، پیروزی که علیه محور شر یعنی قطر، ترکیه، آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. حلب دروازه پیروزی تمامی مناطق سوریه بود و قلعه پایداری و ایستادگی به شمار می رفت. اوضاع اقتصادی در مناطق آزاد شده همچون حلب رو به بهبود است هرچند این بهبودی با کندی صورت می گیرد.

وی افزود: در عرصه سیاسی نیز باید گفت که ما شاهد تغییرات بسیاری در مواضع کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و بلژیک در قبال سوریه هستیم. در حال حاضر هیئت های پارلمانی کشورهای اروپایی به سوریه می آیند و هیئت های امنیتی این کشورها حامل پیام های محرمانه ای هستند و خواهان همکاری با دمشق در زمینه مبارزه با تروریسم هستند. ما از نخستین لحظات آغاز بحران سوریه به جهانیان و کشورهای اروپایی گفتیم آنچه که در سوریه رخ می دهد روزی دامن شما را فراخواهد گرفت و حقیقتا پدیده تروریسم اکنون به اروپا سرایت کرده است و روزی آمریکا را نیز در برخواهد گرفت.

نماینده پارلمان سوریه خاطرنشان کرد: ما نسبت به انجام مذاکرات حل بحران سوریه و همچنین پاکسازی مناطق مختلف کشور از تروریسم اصرار می ورزیم. در ارتباط با مذاکرات ما آماده ایم با همه گفتگو کنیم و در زمینه نظامی و عملیات های میدانی نیز به دنبال برقراری امنیت و ثبات در سوریه، آزادی مناطق تحت اشغال تروریست ها و بازگرداندن اوضاع به روند طبیعی در مناطق آزاد شده هستیم.

حسین راغب الحسین تصریح کرد: موفقیت های میدانی ارتش سوریه تاثیر مثبتی بر روند مذاکرات حل بحران سوریه به نفع دولت سوریه دارد، به همین میزان نیز به ضرر تروریست ها و معارضان وابسته به کشورهای خارجی است، معارضانی که ملی گرا نیستند بلکه ابزار اجرای توطئه های عربستان سعودی، قطر و اسرائیل هستند.

وی درباره نقش رسانه های گروهی همچون المنار، المیادین و رسانه های ایران و طرفدار مقاومت در حمایت از ارتش سوریه و انعکاس واقعیت های این کشور نیز گفت: این رسانه ها نقش سازنده و مفیدی ایفا می کنند. طبعا نقش رسانه ها در انعکاس واقعیت ها یا تحریف آنها بسیار مهم است. در این رابطه باید از جمهوری اسلامی ایران به ویژه رسانه های این کشور همچون خبرگزاری مهر قدردانی کنم که تمامی توان و امکانات خود را برای خدمت به قضیه سوریه و انعکاس واقعیت های آن به کار گرفته اند. رسانه های ایران به صورت شبانه روز در خدمت قضیه سوریه هستند تا حقیقت رویدادهای این کشور را به گوش ملت ایران و جهان برسانند. رسانه هایی همچون المنار، العالم، الکوثر، المیادین و ... در انتقال حقیقت به شهروندان مسلمان و عرب که تشنه حقیقت هستند نقش مهم و سازنده ای ایفا می کنند.