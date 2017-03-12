دولت یارانه بلیت قطارشهری را پرداخت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر،قاسم طاهری ظهر امروز در نشست خبری درمشهد به اقدامات انجام شده به منظور خدمت رسانی در خطوط قطارشهری مشهد اشاره وخاطرنشان کرد: طبق تحقیقات انجام شده به ازای جابه جایی هر مسافر توسط قطار شهری، نیم لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی می شود که تا به امروز موفق شدیم معادل ۸۰ میلیون لیتر در این بخش صرفه جویی کنیم.

وی افزود: بر این اساس در مجموع، استفاده شهروندان از خط یک قطار شهری مشهد تاکنون ۱۲۸ میلیارد تومان از هزینه ها کاسته است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد در ادامه با اشاره به اتصال خط یک قطارشهری به فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد تصریح کرد:ایستگاه فرودگاه از امروز تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب خدمات‌رسانی خواهد داشت و زائران می توانند برای تشرف به حرم مطهر رضوی یا دیگر نقاط شهر از این وسیله پاک و ارزان استفاده نمایند.

طاهری همچنین به تخفیف ویژه درنظرگرفته شده برای استفاده از خط دوم قطار شهری اشاره کرد گفت: با مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تا زمان اتصال خط دوم قطار شهری به ایستگاه شریعتی، شهروندان مشهدی و زائران رضوی می توانند با ۵۰ درصد تخفیف و قیمت ۲۷۵ تومان از این مسیر استفاده نمایند.

وی خاطرنشان کرد:۳ رام قطار خط ۲ قطار شهری مشهد، مستقیم از چین وارد شد و مابقی آن در تهران تولید می‌شود و امیدواریم تا پایان سال نیز یک رام قطار دیگر تحویل شهردار شده تا با اضافه شدن به خط، زمان انتظار شهروندان کاهش یابد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد با اشاره به کمک های دولت برای یارانه بلیت استفاده از قطارشهری تاکید کرد: بیشترین میزان کمک های دولتی به قطارشهری مشهد در سال ۹۰ با پرداخت ۹ میلیارد تومان بود که این رقم سالانه کاهش یافت و در سال گذشته به ۱.۲ میلیارد تومان رسید.

طاهری تاکید کرد: متأسفانه امسال شهرداری مشهد در مورد یارانه قطار شهری دریافتی از دولت نداشته که امیدواریم در سال آینده این رقم پرداخت شود.