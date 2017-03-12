به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: در ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری مانند زیارت با محوریت آستان‌های مقدس وجود دارد که اگر به این موضوع جهانی بنگریم می‌بینیم سالانه میلیون‌ها زائر و ارادتمند اهل بیت(ع) از نقاط مختلف جهان به این آستان‌های مقدس مشرف می‌شوند که نمونه این حضور پیاده روی در اربعین حسینی(ع) است.

وی ادامه داد: اگر آستان‌های مقدس از این ظرفیت استفاده کرده و در جهت تعمیق معارف اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) هم افزایی داشته باشند بیشتر موفق می‌شوند به خصوص در زمان کنونی که هجمه دشمن علنی شده و به شکل‌های مختلف همچون داعش به مسلمانان هجمه وارد می‌شود.

دشمنان هر لحظه رصد می‌شوند

دبیر اجلاسیه نمایندگان اعتاب جهان اسلام عنوان کرد: طی تفاهم نامه‌ای که مدیران مزارات شریف امضا کردند، دشمن هر لحظه رصد می‌شود و به این وسیله خدمت رسانی به زائران تسهیل می‌شود.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: آستان‌های مقدس می‌توانند از ظرفیت بزرگی که دارند استفاده و در جهت خدمت رسانی به زائران تلاش کنند.