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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۳۵

دبیر اجلاسیه نمایندگان اعتاب جهان اسلام:

آستان‌های مقدس ظرفیت بزرگی در تعمیق معارف اسلامی زائران دارند

آستان‌های مقدس ظرفیت بزرگی در تعمیق معارف اسلامی زائران دارند

قم - دبیر اجلاسیه نمایندگان اعتاب جهان اسلام گفت: آستان‌های مقدس ظرفیت بزرگی در تعمیق معارف اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) دارند و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: در ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری مانند زیارت با محوریت آستان‌های مقدس وجود دارد که اگر به این موضوع جهانی بنگریم می‌بینیم سالانه میلیون‌ها زائر و ارادتمند اهل بیت(ع) از نقاط مختلف جهان به این آستان‌های مقدس مشرف می‌شوند که نمونه این حضور پیاده روی در اربعین حسینی(ع) است.

وی ادامه داد: اگر آستان‌های مقدس از این ظرفیت استفاده کرده و در جهت تعمیق معارف اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) هم افزایی داشته باشند بیشتر موفق می‌شوند به خصوص در زمان کنونی که هجمه دشمن علنی شده و به شکل‌های مختلف همچون داعش به مسلمانان هجمه وارد می‌شود.

دشمنان هر لحظه رصد می‌شوند

دبیر اجلاسیه نمایندگان اعتاب جهان اسلام عنوان کرد: طی تفاهم نامه‌ای که مدیران مزارات شریف امضا کردند، دشمن هر لحظه رصد می‌شود و به این وسیله خدمت رسانی به زائران تسهیل می‌شود.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: آستان‌های مقدس می‌توانند از ظرفیت بزرگی که دارند استفاده و در جهت خدمت رسانی به زائران تلاش کنند.

کد مطلب 3930535

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