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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

با استقبال مردم و مسئولان؛

نخستین گروه زائران راهیان نور دریایی وارد جزیره خارگ شدند

نخستین گروه زائران راهیان نور دریایی وارد جزیره خارگ شدند

بوشهر- فرمانده سپاه ثارالله و مسئول ستاد راهیان نور دریائی خارگ گفت: نخستین گروه از زائران راهیان نور دریایی امروز وارد جزیره خارگ شدند و این اردوها تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ عبدالکریم دانش‌آموز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز عملیات بزرگ فرهنگی راهیان نور دریایی با ورود اولین گروه از زائرین به جزیره خارگ آغاز شد که با استقبال با شکوه مسئولان و اهالی شریف جزیره خارگ در اسکله مروارید اداره بندر و دریانوردی خارگ صورت گرفت.

وی افزود: زائران در سفر یک روزه خود به جزیره ایثار و مقاومت با ایثارگری و از خودگذشتگی مردم جزیره، کارکنان شرکت‌های نفتی و کارکنان نیروهای مسلح خارگ در ایام دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

دانش‌آموز با اشاره به تدابیر ویژه فرهنگی برای این مراسم معنوی افزود: در این سفر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از بقایای آثار جنگ در جزیره از جمله کشتی سوخته، بیمارستان زیر زمینی و پناهگاه‌های زمان جنگ بازدید خواهند داشت.

مسئول ستاد راهیان نور دریائی خارگ از زحمات و همدلی همه مسئولان و مردم خارگ در میزبانی شایسته از زوار تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عملیات راهیان نور دریایی هر ساله از اواخر اسفند تا ۱۲ فروردین به میزبانی جزیره خارگ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3930544

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