نحوه برگزاری جلسات روسای ۱۳ دانشگاه برتر در سال ۹۶

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری نشست روسای دانشگاه های برتر کشور همفکری میان اعضا است.
وی افزود: در این جلسات سعی داریم مشکلات و راهکارهای دانشگاه ها را به مشارکت بگذاریم بنابراین در سال جدید نیز روند گذشته تشکیل جلسات روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور دنبال خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: روند برگزاری این جلسات مثبت بوده است چراکه مسئولان وزارت علوم نیز در این جلسات شرکت می کنند.
نیلی احمدآبادی اظهار داشت: این جلسات بستری را فراهم می کند تا تبادل اطلاعات و تجربیات میان دانشگاه های برتر کشور بیشتر شود.
