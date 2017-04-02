۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نحوه برگزاری جلسات روسای ۱۳ دانشگاه برتر در سال ۹۶

رئیس دانشگاه تهران گفت: نشست روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور طبق دو سال گذشته در سال جدید نیز پیگیری خواهد شد.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری نشست روسای دانشگاه های برتر کشور همفکری میان اعضا است.

وی افزود: در این جلسات سعی داریم مشکلات و راهکارهای دانشگاه ها را به مشارکت بگذاریم بنابراین در سال جدید نیز روند گذشته تشکیل جلسات روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور دنبال خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: روند برگزاری این جلسات مثبت بوده است چراکه مسئولان وزارت علوم نیز در این جلسات شرکت می کنند.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: این جلسات بستری را فراهم می کند تا تبادل اطلاعات و تجربیات میان دانشگاه های برتر کشور بیشتر شود.

