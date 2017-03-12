به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی، با توجه به افزایش سرقت سیم برق و قطع برق تعدادی از روستاهای شهرستان تنگستان، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس شهرستان تنگستان قرار گرفت.

این گزارش حاکیست، پلیس شهرستان تنگستان به منظور شناسایی و دستگیری سارقان احتمالی با افزایش گشت‌های انتظامی، تحقیقات میدانی و زیر نظر گرفتن مجرمان سابقه دار، شخصی به نام «ا- س» که در سال های قبل به دلیل سرقت های متعدد سیم برق مدتی را در زندان سپری کرده بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران کلانتری ۲۲ چغادک دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

گفتنی است، این متهم در بازجویی پلیس به ۶ فقره سرقت های گزارش شده سیم برق روستاهای مختلف شهرستان تنگستان با همکاری یک نفر دیگر معترف شد. که در همین راستا ماموران پلیس همدست وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.