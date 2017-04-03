۱۵ فروردین آخرین مهلت ثبت نام حوزه های علمیه سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای پذیرش در حوزه های علمیه سراسر کشور برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از ۱۰ بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت نام در حوزه های علمیه سراسر کشور باید به نشانی الکترونیکی howzeh-qom.ir مراجعه کرده و از جزئیات و نحوه ثبت نام اطلاع یابند.

متقاضیان پس از ثبت نام باید در آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر کشور ویژه برادران شرکت کنند.

آزمون ورودی حوزه های علمیه روز جمعه ۲۵ فروردین ماه برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون نیز در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه در سایت معاونت آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه منتشر خواهد شد.