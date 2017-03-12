رسیدگی به پرونده ایسنا/سایت تابناک از شکایت مجلس مجرم شناخته نشد

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات،گفت: در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده، به پرونده خبرگزاری ایسنا با اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و انتشار تحقیقات محرمانه مراجع قضایی رسیدگی شد.

وی افزود: در هر دو مورد بااکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

کسائیان افزود: در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به پرونده سایت تابناک به اتهام افترا و توهین نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: دو تن از شاکیان در ابتدای جلسه اعلام رضایت کردند و لی در خصوص شکایت هئیت رئیسه مجلس، هیئت مصنفه دادگاه با اکثریت آرا متهمان را مجرم ندانست.با این حال در خصوص اتهام توهین قبلا تفهیم اتهام نشده بودپرونده در این خصوص به دادسرا عودت داده شد.

کسائیان از رسیدگی به پرونده نشریه ایده آل خبرداد و گفت: مدیر مسئول این نشریه محمدرضا حسینیان و نویسنده بهمن بابازداه به اتهام نشر اکاذیب و افترا در هر دو مورد با اکثریت ارا مجرم شناخته نشدند.