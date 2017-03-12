توزیع مرحله سوم گوشت گرم گوسفندی از هفته جاری در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری افزود: گوشت گرم گوسفندی وارداتی با هماهنگی بخش خصوصی سه شنبه هفته جاری به استان زنجان وارد شده و مرحله سوم توزیع در استان آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم گوشت گران نخرند، تصریح کرد: در راستای توزیع مرحله سوم، گوشت گرم گوسفندی در استان زنجان در واحدهای صنفی عرضه کننده اقلام پروتئینی بسته بندی شده و واحدهای صنفی منتخب قصابان در دسترس مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

جعفری قیمت گوشت گرم گوسفندی برای مصرف کننده را ۳۰ هزار تومان اعلام و خاطرنشان کرد: همچنین ادارات، ارگان ها و مراجعی که نیاز مصرفی عمده دارند می توانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مورد نیاز خود را به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنند.