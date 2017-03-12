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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خبرداد:

توزیع مرحله سوم گوشت گرم گوسفندی از هفته جاری در استان زنجان

توزیع مرحله سوم گوشت گرم گوسفندی از هفته جاری در استان زنجان

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: توزیع مرحله سوم گوشت گرم گوسفندی از هفته جاری در استان زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری افزود: گوشت گرم گوسفندی وارداتی با هماهنگی بخش خصوصی سه شنبه هفته جاری به استان زنجان وارد شده و مرحله سوم توزیع در استان آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم گوشت گران نخرند، تصریح کرد: در راستای توزیع مرحله سوم، گوشت گرم گوسفندی در استان زنجان در واحدهای صنفی عرضه کننده اقلام پروتئینی بسته بندی شده و واحدهای صنفی منتخب قصابان در دسترس مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

جعفری  قیمت گوشت گرم گوسفندی برای مصرف کننده را ۳۰ هزار تومان اعلام و خاطرنشان کرد: همچنین ادارات، ارگان ها و مراجعی که نیاز مصرفی عمده دارند می توانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مورد نیاز خود را به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنند.

کد مطلب 3930599

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