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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۴۴

توضیحات مدیرکل دامپزشکی استان سمنان در مورد یک گزارش

توضیحات مدیرکل دامپزشکی استان سمنان در مورد یک گزارش

سمنان- مدیرکل دامپزشکی استان سمنان درباره گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر با موضوع احتمال بیماری سارها در استان، بیان داشت: آنفلوآنزای پرندگان در استان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن توضیحات محمد سعیدی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان در مورد گزارش ابری با احتمال بارش پرندگان/ شاهرود سار باران شد عنوان کرده است: با عنایت به این گزارش جوابیه ذیل جهت درج در خبرگزاری مهر استان به شرح ذیل  ارسال شد.

در حال حاضر هیچ گزارش کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان سمنان وجود ندارد و اداره کل دامپزشکی استان در راستای وظایف ذاتی خود از شهریور ۹۵ نسبت به تشدید مراقبت و پایش در جمعیت طیور صنعتی، بومی و حیات‌وحش با همکاری سایر دستگاه‌ها ازجمله محیط‌زیست کرده و تمامی موارد گزارش تلفات غیرعادی موردبررسی و آزمایش‌ها لازم قرار می‌گیرد و تا کنون هیچ مورد مثبتی در حیات‌وحش استان تائید نشده است.

همان‌گونه که در گزارش به آن اشاره‌ شده تلفات سار پدیده‌ای جدید نبوده و سال‌های گذشته نیز رخ‌داده است به‌طوری‌که در گزارش‌های بین‌المللی نیز به تلفات ناگهانی سارسانان در نقاط مختلف جهان اشاره‌شده است.

قطعاً با وضعیت فعلی کشور ازنظر گزارش‌ها بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، حساسیت جامعه نسبت به قبل افزایش‌یافته و هرگونه تلفات پرنده که شاید درگذشته بی‌تفاوت از کنار آن می‌گذشتند را پیگیری می‌کنند که این خود جای خرسندی است که اطلاع‌رسانی مجموعه دامپزشکی بی‌تأثیر نبوده است و دامپزشکی استان اطلاع‌رسانی شفاف با ایجاد آرامش در جامعه به‌دور از ایجاد تشویش اذهان عمومی را در دستور کار خود قرار داده است.

مجدد تأکید می‌شود اداره کل دامپزشکی استان سمنان با شماره ۱۵۱۲ آماده دریافت و پاسخگویی به گزارش‌های مردمی است.

کد مطلب 3930642

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