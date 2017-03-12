به گزارش خبرنگارمهر، رحیم نوروزیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اظهارکرد: طبق قانون، نامزدهای انتخابات شوراها باید در هنگام ثبت نام علاوه بر داشتن مدارک مورد نیاز، گواهی عدم سوء پیشینه نیز ارائه کنند.

فرماندار مشهد تاکید کرد: به همین دلیل داوطلبان باید پیش از ثبت نام با مراجعه به مراکز پلیس ۱۰+ نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

نوروزیان با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات شوراها در مشهد گفت: پیشنهاد ما اخذ الکترونیکی آرای مردم در شهرهای مشهد، نیشابور و سبزوار بوده که در صورت موافقت شورای نظارت بر انتخابات این مهم به انجام خواهد رسید.

وی همچنین از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ ۲۲ فرودین سال آینده خبر داد.