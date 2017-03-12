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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

در صورت موافقت هیئت نظارت

رای گیری انتخابات شورای شهر در مشهد الکترونیکی برگزار می‌شود

رای گیری انتخابات شورای شهر در مشهد الکترونیکی برگزار می‌شود

مشهد- فرماندار مشهد گفت: در صورت موافقت هیات نظارت بر انتخابات،اخذ آرای انتخابات شورای اسلامی در شهر مشهد به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .

به گزارش خبرنگارمهر، رحیم نوروزیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اظهارکرد: طبق قانون، نامزدهای انتخابات شوراها باید در هنگام ثبت نام علاوه بر داشتن مدارک مورد نیاز، گواهی عدم سوء پیشینه  نیز ارائه کنند.

فرماندار مشهد تاکید کرد: به همین دلیل داوطلبان باید پیش از ثبت نام با مراجعه به مراکز پلیس ۱۰+ نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

نوروزیان با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات شوراها در مشهد گفت: پیشنهاد ما اخذ الکترونیکی آرای مردم در شهرهای مشهد، نیشابور و سبزوار بوده که در صورت موافقت شورای نظارت بر انتخابات این مهم به انجام خواهد رسید.

وی همچنین از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ ۲۲ فرودین سال آینده خبر داد.

کد مطلب 3930646

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