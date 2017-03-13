حمایت وزارت علوم از دانشگاههای مجری طرح دانشگاه عاری از دخانیات

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دانشگاه عاری از دخانیات گفت: در حال حاضر ۳۵ دانشگاه اعلام کردند که طرح دانشگاه عاری از دخانیات را اجرا می کنند.

وی درباره اینکه آیا شرکت دانشگاه ها در طرح مذکور اجباری است افزود: شرکت در این طرح اجباری نیست، در سال جاری همچنین از دانشگاه هایی که برای انجام این طرح اعلام آمادگی کرده بودند، پشتیبانی های مالی نیز صورت گرفت و برای سال ۹۶ نیز یک سری برنامه های حمایتی خواهیم داشت.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم درباره میزان مصرف دخانیات توسط دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی افزود: مصرف دخانیات در دانشگاه های دولتی ۷ و ۸ دهم درصد دانشجویان است. این میزان شامل افرادی است که بیش از ۱۰ بار در سال سیگار استعمال می کنند.