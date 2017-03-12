۱۱ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال اظهار داشت: در بخش اقتصادمقاومتی، چهارمحال و بختیاری جایگاه مناسبی را در سطح کشور دارد و همچنین ثبت ایجاد اشتغال در سامانه رصد با وجود اینکه بیشتر ادارات اشتغال را ثبت نکرده اند آمار مطلوبی ارائه می‌دهد.

وی در ادامه گفت: تعهد اشتغال در سطح استان نه هزار و ۱۲۱ بوده که تعهد تا ۲۱ اسفندماه سالجاری هشت هزار و ۸۴۷ نفر است.

وی عنوان کرد: تاکنون ۱۱ هزار ۱۲۷ اشتغال در سطح استان چهارمحال و بختیاری ایجاد شده که درصد تعهد ۱۲۵.۸ درصد است.

سلیمانی دشتکی افزود: منابع بانک ها ۱.۷ درصد رشد داشته که این رقم قابل توجهی است و نشان دهنده عملکرد مطلوب بانک ها است.