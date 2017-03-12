به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال اظهار داشت: نرخ مشارکت در چهارمحال و بختیاری بیشتر از متوسط کشور است.

وی گفت: طی سه سال گذشته ۳۸ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نرخ مشارکت استان ۴۰.۲ درصد است و همچنین لازم به ذکر است نباید بین دستگاه های مرتبط که اشتغال ایجاد می‌کنند اختلاف وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: باید تمامی مدیران با همدلی و هماهنگی های لازم به سمت تحقق اهداف خود گام بردارند و مشکلات استان را در مذاکرات اثر بخش حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: موانع سد راه توسعه اشتغال در چهارمحال و بختیاری برداشته شود.