جوراب ویژه دویدن و کوهنوردی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، جوراب مذکور به گونه ای طراحی شده که دارای منافذ کافی برای تنفس پوست باشد و هر دو پای انسان در آن بسیار راحت باشد. این جوراب از پای انسان به طور کامل بر روی سخت ترین و ناهموارترین سطوح هم به خوبی محافظت می کند.

یکی دیگر از مزایای این جوراب این است که جلوی سرخوردن افراد را می گیرد و برای انجام طیف گسترده ای از فعالیت ها مانند دویدن، یوگا، راه رفتن و کوهنوردی مناسب است. بنابراین خرید این جوراب برای افرادی که دوست دارند گشت و گذار برهنه در طبیعت را تجربه کنند محصولی کاملا مطلوب و قابل اعتناست.

مهم ترین اشکال این جوراب این است که آلودگی های طبیعی مانند گرد و خاک و گل و ... به آن می چسبند و لذا تمیز نگهداشتن این جوراب کار دشواری است. همچنین این جوراب نمی تواند از پای افراد در سرما به خوبی حفاظت کند و لذا پوشیدن آن بدون کفش در پاییز و زمستان کار عاقلانه ای نیست.

جوراب مذکور توسط شرکت Skinners عرضه شده و دارای دولایه ضدساینده است که باعث می شود در صورت برخورد آن به اجسام تیز و برنده پاره نشود. جوراب مذکور همچنین کاملا ضدآب است. وزن این جوراب هم حدود ۸۰ گرم است و لذا در صورت پوشیدن چندان حس نمی شود. علاوه بر این نخ های این جوراب هم ضدباکتری هستند تا از انتقال آلودگیهای محیطی به پوست بدن انسان جلوگیری شود.