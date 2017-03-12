مراسم لانه گذاری پرندگان در پارک خوارزم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۳۰۰ لانه برای گونه های مختلف پرنده از قبیل سینه سرخ اروپایی، دم جنبانک ، چرخ ریسک ، زاغ، کلاغ و .... با همکاری مرکز مدیریت محیط زیست و منطقه ۲ برگزار شد .

امیرحسن جعفری ورامینی معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست در این مراسم با تاکید بر اینکه یکی از پارامترهای ارزشمند در شهر تازه تشویق شهروندان به محیط زیست سالم است، ادامه داد: اجرای این نوع برنامه ها باید به گونه ای باشد که تمامی شهروندان بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

معاون توسعه و پایش افزود: پرندگان در طراوت و شادابی محیط زیست نقش به سزایی دارند که حمایت خیرین محیط زیست از آن ها باعث افزایش انگیزه در بین دیگر شهروندان خواهد شد.

پور صالح پرنده شناس با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵ گونه پرنده در این پارک شناسایی شده، گفت: هشت مرحله پایش در این زمینه انجام شد و لانه ها مطابق با استاندارد پرندگان انتخاب شد.

وی در ادامه گفت: میانگین هزینه ای که برای هر لانه در نظر گرفته شده۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است که برای انجام این پروژه ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.

لازم به ذکر است در این مراسم مدیران و کارشناسان مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، مسئولین محیط زیست مناطق و اعضای کانون محیط زیست منطقه ۲ و جمعی از شهروندان علاقه مند حضور یافتند.