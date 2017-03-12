مخالف استفاده از موسیقی در عرصه ابتذال هستم

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید احمد علم الهدی عصر یکشنبه در دیدار با نخبگان علمی و فرهنگی دانشجویی که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، پس از شنیدن مطالبات یک ساعته دانشجویان و دانشگاهیان اظهار کرد: این که دو جریان سیاسی را در کشور مطرح می کنند و آن را با نام های اصلاح طلبی و اصولگرایی در مقابل یکدیگر قرار می دهند، هم از لحاظ واقعیت های موجود در جامعه و هم به لحاظ علمی مفهوم نادرستی است.

وی افزود: تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی به اصلاح‌طلب و اصولگرا درست نیست زیرا در مقابل اصلاح‌طلب، اصولگرا قرار نمی‌گیرد؛ بلکه آن جریانی که به لحاظ علمی در مقابل این تفکر قرار می گیرد، محافظه کاری است به این معنی که جریان اصلاح طلبی افرادی هستند که با سیاست های نظام مشکل دارند و در جهت تغییر آن هستند و در مقابل آن ها جریان محافظه کار است که هدف او تنها نگهداشتن نظام حاکم بر آن کشور است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در جریان اصول گرایی هستند، گفتمان اصلاح طلبی دارند و برعکس، ادامه داد: بنده نه اصلاح‌طلبم و نه اصولگرا، بلکه اصل گرا هستم و آن اصل نیز ولایت مطلقه است که بیان می کند حاکمیت از آن خداوند است و او نیز این حاکمیت را در زمین به پیامبر خود سپرده است و این ولایت توسط ائمه معصومین به حضرت ولی عصر (عج) رسیده است. اما بنا به مقتضیات، انسان ها از وجود معصوم بی بهره شده اند و به فرموده خود معصوم، این ولایت در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط سپرده شده، لذا تنها دندانه مشروع بودن این نظام، اصل ولایت است و اطاعت از ایشان بر همگان واجب خواهد بود.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه یکی از عرصه هایی که باید در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد، علوم انسانی اسلامی است، عنوان کرد: حوزه به‌تنهایی نمی‌تواند در عرصه علوم انسانی موفق باشد، جایگاه بخشی از علوم انسانی در دانشگاه است و علوم انسانی اسلامی باید در دانشگاه و در کنار اساتید حوزه ایجاد شود و علوم انسانی اسلامی باید در دانشگاه و در کنار اساتید حوزه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بعضی اساتید علوم انسانی اصلاً به اسلامی بودن و یا وجود این اعتقاد در علوم انسانی اعتقاد ندارند، گفت: درست است که برخی اساتید آن را قبول ندارند اما نخبگان دانشگاهی باید اساتید مقید را بیاورند و میان این دو تطابق ایجاد کنند؛ به عنوان مثال نمی شود به استادی که سال ها فلان مبانی را در علوم سیاسی تدریس کرده است بگوییم بیا و همه آن هارا کنار بگذار و علوم سیاسی اسلامی را تدریس کن، این برداشت نادرست است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اهمیت هنر و تاثیرگذاری آن در جامعه، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان کالای هنری در کشور، سنخیتی با دانشگاه و با علم هنر ندارند، تنها به دنبال کالای آماده هستند تا به پول برسند؛ اما این اشتباه است زیرا دانشگاه باید زیرساخت‌های هنر را به سمت آثار ارزشی تغییر بدهد. هنر عرصه‌ای است که علم نمی‌تواند کار آن را انجام دهد و بنده قبلا هم آن را گفته ام که گاهی چندین سخنرانی تأثیر یک سکانس از یک فیلم را ندارد.

وی با بیان اینکه بنده با موسیقی و هنر مخالف نیستم، تصریح کرد: علت مخالفت بنده با برگزاری کنسرت های موسیقی این است که موسیقی، جریان هنری است که در تاریخ از آن در ابتذال استفاده می‌شده لذا با مصرف موسیقی در عرصه ابتذال مخالف هستم؛ در تاریخ نیز مشهود است که شاهان در گذشته در مراسم میگساری خود از آن استفاده می نموده اند. برخی موسیقی دانان نیز در این ابتذال سهیم هستند اما در مقابل بنده موسیقیدان و خواننده هایی را می شناسم که نه تنها اهل ابتذال نیستند، بلکه خیلی هم مقید هستند اما زمانی که آهنگشان منتشر می شود می بینند که در جهت استفاده ابتذال مصرف می شود.

آیت الله علم الهدی با اشاره به خاطره ای مبنی بر حضور رئیس جمهور در سفر خود به مشهد، بیان کرد: آقای روحانی در سفر قبلی خود به شوخی به آقای رئیسی گفتند نزدیک است آقای علم‌الهدی نقاره‌خانه شما را هم تعطیل کنند، به ایشان گفتم قرآن را که خوانده اید؟ در قرآن خدا برای مسجدالاقصی حریم قائل شده، چطور می‌شود برای امام رضا حریم قائل نشد؟ ما نه ضد هنر و نه ضد موسیقی هستیم، بلکه بنده ضد ابتذال هستم و عقیده دارم مرز در موسیقی خیلی مرز مخفی و پنهان است اما در شعر این مرز بارزتر و مشخص‌تر است.