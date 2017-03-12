اختصاص ۷ میلیارد ریال برای ایجاد دفتر «ژئو پارک زمین لغزش سیمره»

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میررضایی در حاشیه مراسم ایجاد دفتر ژئو پارک زمین لغزش سیمره در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای راه اندازی دفتر ژئو پارک سیمره اعتباری بیش از هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور هزینه می شود.

وی با بیان اینکه این پدیده ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: با انجام مطالعات کلی برای این محدوده و پدیده طبیعی تا کنون اعتباری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر گفت: با هماهنگی های انجام شده دفتر سازمان یونسکو در ایران زمینه معرفی این اثر طبیعی و ثبت آن در سازمان جهانی یونسکو به نام ایران و در استان لرستان فراهم خواهد شد.

وی افزود: زمین لغزش سیمره به عنوان بزرگترین گسیختگی سنگی جهان بر روی یال شمال شرقی ارتفاعات کبیرکوه در بیش از ۱۱ هزار سال قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده است.

وی گفت: این رخداد طبیعی در اثر وقوع یک زلزله به بزرگی بیش از هفت ریشتر اتفاق افتاده و موجب جدایی بخشی از طاقدیس کبیرکوه در عرض بیش از ۱۵ کیلومتر و طول هشت کیلومتر و در ضخامت ۳۵۰ متر شده است.

میررضایی افزود: مصالح جدا شده پس از حرکت اولیه به فاصله بیش از ۲۰ کیلومتر از محل اصلی خود و به سمت شمال شرق حرکت کرده و در منطقه ای به مساحت بیش از ۱۵ هزار هکتار پخش شده اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر گفت: این پدیده طبیعی نادر که در دنیا کم نظیر است مورد توجه بسیاری از طبیعت دوستان و متخصصان زمین شناسی، جغرافیا، محیط زیست، باستان شناسی و ... است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر گفت: دفتر ژئو پارک سیمره زمینه لازم برای معرفی این پدیده به مجامع بین المللی در راستای راه اندازی تورهای گردشگری، علمی و سایر دوستداران این گونه حوادث را فراهم می کند.

میررضایی با بیان اینکه راه اندازی این دفتر نیازمند همکاری مسئولان استانی و شهرستانی با اداره منابع طبیعی است اظهار کرد: از همکاری اداره کل محیط زیست استان لرستان در راه حفظ و صیانت از این عرصه و جلوگیری از هر گونه تغییر کاربری اراضی که منجر به تغییرات آن می شود قدردانی می کنم.