پرداخت ۲۴۴میلیاردتومان تسهیلات به ۷۰۶ واحد تولیدی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در چهل و یکمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، عنوان کرد: قرار بود در سال جاری به هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور تسهیلات رفع موانع تولید پرداخت شود اما تا امروز که به پایان سال رسیده ایم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان نیز مقرر شده بوده به ۳۰۴ واحد تسهیلات پرداخت شود اما در مجموع در سال ۹۵ به ۷۰۶ واحد در مجموع تسهیلاتی بالغ بر ۲۴۴ میلیارد تومان در جهت خروج از رکود و رفع موانع تولید این واحدها از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان پرداخت شد.

استاندار هرمزگان افزود: بخش عمده این تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی پرداخت شده و افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی جدید در استان هرمزگان و تثبیت اشتغال قبلی و افزایش تولید و سرمایه گذاری از دستاوردهای مهم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۵ بوده است.

جادری تصریح کرد: تسهیلات پرداخت شده در قالب این کارگروه به توسعه و رونق بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط کمک کرده است.