برپایی نمایشگاه صنایع دستی تا حمایت از نیازمندان در مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن با اعلام این خبر گفت: به مناسبت فرا رسیدن سال نو و اشتیاق مردم جهت خرید عید و نیز جهت رفاه حال مسافران مترو در ایستگاه نوبنیاد نمایشگاهی شامل صنایع دستی و سوغات استان‌های کشورمان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با مشارکت دانشکده کارآفرینی و به منظور حمایت از تولید صنایع دستی برپا شده است افزود: گذرگاه‌های فرهنگی مترو بستر مناسبی برای برگزاری انواع نمایشگاه‌ها است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت معاونت فرهنگی شرکت بهره برداری به عنوان سفیر صنایع دستی معرفی شد و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت بهره برداری این نمایشگاه برگزار شده است.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استان‌ها در زیرگذر فرهنگی متروی نوبنیاد تا ۲۹ اسفند ادامه دارد.

استقرار پیشخوان‌های اطلاع رسانی در مترو به منظور حمایت از نیازمندان

در ادامه معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو از برپایی پیشخوان‌های اطلاع رسانی در زیرگذرهای مترو خبر داد و گفت: این طرح به منظور حمایت از نیازمندان به ویژه جذب حامی برای ایتام در زیرگذر ایستگاه‌های نوبنیاد، تئاتر شهر و شهید لشکری انجام می‌شود.

وی افزود: این طرح با مشارکت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی و با نام «نان سفره‌های علوی» در این گذرگاه‌ها برگزار می‌شود.

برنامه‌های شاد ویژه کودکان در ایستگاه شادمان

در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: به منظور ایجاد فضایی پرنشاط در ایستگاه‌های مترو برای کودکان و خانواده‌های آنها در آستانه سال نو، برنامه‌های ویژه‌ای در ایستگاه متروی شادمان در حال برگزاری است.

وی افزود: در ایستگاه شادمان با استقرار غرفه‌هایی مانند غرفه نقاشی و خط، پرتاب راکت، اریگامی و بادکنک فضای نشاط آوری را برای کودکان ایجاد کردیم.

بنی حسن به برپایی غرفه "عمو روحانی، دوست خوب بچه‌ها" اشاره کرد و گفت: در کنار فضای بازی، نیاز معنوی کودکان را نیز در نظر گرفتیم که با هدف گسترش و تعمیق شناخت کودکان از الگوهای دینی این غرفه برپا شده است.

غرفه‌های فرهنگی و هنری در ایستگاه شادمان تا ۲۴ اسفند پذیرای کودکان است.