آتش نشانی درصورت بروزحادثه امکان امدادرسانی بیش ازسه طبقه راندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسد نژاد در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که شامگاه یک شنبه در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد گفت: هر ساله مراسم چهارشنبه آخر سال برگزار می شود و سازمان آتش نشانی نیرو های خود را در این روز ها آماده باش قرار داده است.

وی افزود: خودرو های آتش نشانی در نقاط شلوغ شهر برای جلوگیری از از دست دادن وقت در زمان امداد رسانی از ۲۰ اسفند در این نقاط قرار گرفته اند و برای کوچک سازی دستگاه ها و امداد رسانی سریع تر موتور سیکلت های پایگاه ها به وسایل امداد رسانی تجهیز شده اند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج اظهار داشت: سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج از هفته قبل در سطح مدارس پخش بروشور های آموزشی و قرار دادن بنر در سطح شهر را در راستای آموزش شهروندان انجام داده است.

اسد نژاد افزود: در جاده های ورودی و خروجی شهر در روز ۱۳ فروردین که روز طبیعت است نیرو های خود را آماده باش قرار داده و تمام مرخصی نیرو ها در این روز را لغو کرده است.

وی با اشاره دوباره به حادثه پلاسکو تاکید کرد: حادثه پلاسکو زنگ خطری بود برای تمام شهر ها و بعد از آن حادثه در استان با شورای مدیریت بحران برگزار و مقرر شد که ادارات زیر ربط نماینده های خود را معرفی کنند تا نقاط حادثه خیز را به آنان معرفی کنیم.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج اظهار داشت: ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و اماکنی را که در اختیار مدیران ادارات قرار دارد ایمن سازی آنان را انجام دهند.

وی افزود: در صورتی که ادارات برای انجام کارشناسی ساختمان هایشان نیرو بخواهند سازمان آتش نشانی این نیرو ها را در اختیار آنان قرار می دهد.

اسد نژاد ضمن اشاره به قدیمی بودن تجهیزات این سازمان در سنندج گفت: ساختمان های سر به فلک کشیده با تعداد طبقات بیش از پنج و شش طبقه در سنندج روز به روز شاهد افزایش تعداد آنها هستیم در حالی که بالابر سازمان آتش نشانی سنندج در صورت بروز حادثه بیش از سه طبقه امداد رسانی را نمی تواند انجام دهد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج ادامه داد: سازمان آتش نشانی در سنندج به یک دستگاه بالابر هیدرولیکی نیازمند است زیرا اگر حادثه ای رخ دهد تلفات جانی و مالی بسیاری را در بر می گیرد.

اسد نژآد با بیان اینکه خودرو های سازمان آتش نشانی از سال ۸۸ تعویض نشده و به حد فرسودگی رسیده اند، گفت: هیچ خودرو تازه ای از سال ۸۸ تا به اکنون تحویل این سازمان داده نشده است و شهرداری نیز نمی تواند به تنهایی بودجه مورد نیاز سازمان آتش نشانی را تامین کند.