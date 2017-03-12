اتحاد خادمان اعتاب مقدس مبدأ حرکتی شایسته به نفع تشیع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار شرکت کنندگان در سومین نشست همفکری نمایندگان اعتاب مقدس جهان اسلام در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام گفت: به شما به دلیل ابتکار اتحاد خدمه واقعی اعتاب مقدس تبریک می‌گویم، این یک ابتکار مقدس است و آثار بسیار ارزشمندی دارد. ما در زمانی زندگی می‌کنیم که کارهای فردی بسیار کم اثر و کارهای جمعی اثر بسیار قابل ملاحظه دارد.

وی افزود: این اتحاد بین افرادی که خدمات عالی عتبات مقدس را دارند، می‌تواند مبدأ حرکت تازه‌ای به نفع عالم شیعه و پیروان مکتب اهل بیت باشد. ما سرمایه بسیار مهمی به نام عتبات عالیات و قبور ائمه در اختیار داریم که یک سرمایه بزرگی است و دیگران از آن محروم هستند و بر همین اساس تلاش می کنند تا مردم را منصرف کنند اما با وجود تلاش‌های آنان روز به روز بر اقبال مردم افزوده می‌شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: من در آستانه انقلاب اسلامی ایران به مهاباد تبعید شدم و در آنجا با علمای اهل سنت دوست شدیم. به آنها گفتم همه مملکت در جوش و خروش است چرا شما خروشی ندارید و ساکت و خاموش هستید؟

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: آنها جواب دادند که شما دو سرمایه دارید که ما نداریم. اول اینکه تشکیلاتی دارید به نام امام حسین(ع) و پرچم حسینی دارید و همه حرف های سیاسی خود را زیر این پرچم می گویید. دوم اینکه علمای شما دارای استقلال هستند ولی ما جیره خوار دولت هستیم و بر این اساس می توانید در برابر حکومت شاه بایستید و حرفتان را بزنید.

حرکت اربعین حسینی(ع) سرمایه عظیمی است

وی با اشاره به اینکه ائمه اطهار یک سرمایه از سوی خداوند است، اظهار داشت: حرکت اربعین حسینی(ع) بدون هیچ تبلیغات از سوی رسانه‌ها و افراد، میلیون‌ها انسان را از سراسر جهان جمع می‌کند و این سرمایه عظیمی برای پیشرفت به شمار می‌آید که باید قدر آن را بدانید.

این مرجع تقلید از اتحاد دشمنان تشیع یاد کرده، گفت: داستان ناتوی عربی را رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده و گفته که ما دخالت نمی کنیم و فقط به حمایت می پردازیم. یعنی همان کاری که در عراق و سوریه و یمن کردند می خواهند در سایر کشورها انجام دهند. بنابراین در چنین شرایطی باید با هم متحد شویم و وحدت اعتاب مقدسه یک برنامه ای است که مردم را به سوی وحدت دعوت می کند.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان ساخت: باید در کنار این زیارت، مسائل فرهنگی، سازندگی، عقاید، اخلاق و تربیت اسلامی به طور کافی وجود داشته باشد. اگر زائران عتبات عالیات و قبور مقدس پس از زیارت یک روحیه و قلب تازه‌ای یافتند، بدانند که زیارت آنان قبول شده است.

وی جهاد و اخلاص را خواسته خداوند از مومنان توصیف کرد و گفت: اگر این دو اصل را داشته باشیم خداوند ما را هدایت خواهد کرد. هدایت نیز بر دو بخش است که بخش اول، نشان دادن راه است تا بتوانیم به مقصد برسیم. بخش دوم نیز هدایتی است که ما را به هدف و مقصود می رساند که این بخش به اخلاص و جهاد نیازمند است.

این مرجع تقلید تحقق وعده الهی را حتمی عنوان کرد و افزود: انسان هنگامی که وعده می‌دهد امکان خلاف وعده دارد چرا که می‌گوید جاهل بودم و وعده دادم یا اینکه نمی‌توانم این وعده را انجام دهم اما خداوند بر همه چیز قادر و عالم است و هیچگاه خلاف وعده نمی کند.

وی خطاب به مسئولان آستان‌های مقدس تصریح کرد: شما در این راه مجاهد و مخلص هستید و خداوند دست شما را گرفته و به اهدافتان می‌رسید.