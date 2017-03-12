فعالیت ۱۰۷۵ کلاس درس هوشمند در استان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: در سال ۹۲ تعداد کلاس های هوشمند استان ۴۰۰ کلاس درسی بود.

زارع پور با بیان اینکه در سال ۹۲ تعداد ۴ پژوهش سرا در استان فعالیت داشتند تاکید کرد: در حال حاضر ۱۳ پژوهش سرا در شهرستان ها به فعالیت می پردازند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: تا قبل از دولت یازدهم اتوماسیون اداری در آموزش و پرورش استان وجود نداشت.

وی افزود: در راستای دعوت نامه تحول اداری و اجرای ۸ برنامه تحول اداری و تحقق دولت الکترونیک مشکلات اتوماسیون اداری حل شده و در حال حاضر در تمامی شهرستان ها کارهای اداری با اتوماسیون اداری انجام می شود.

زارع پور اظهار داشت: در سه سال گذشته بیش از ۴۶۰ رتبه فردی و گروهی توسط فرهنگیان استان در سطح کشوری به دست آمده است.

وی اضافه کرد: با اعلام نتایج پرسش مهر ریاست جمهوری استان با توجه به جمعیت دانش آموزی رتبه اول کشور را به دست آورد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان از پرداخت پاداش خدمت مناطق محروم از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ خبر داد و تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده ۳۵ میلیارد تومان پاداش خدمت مناطق محروم شامل ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ پرداخت شد.

زارع پور به برگزاری ۳ جشنواره در راستای فعالیت های خیر خواهانه اشاره کرد و عنوان داشت: در این ۳ جشنواره خیرین بیش از ۴۶ میلیارد تومان کمک را متعهد شدند.

وی افزود: ۷۰ درصد از مبلغ تعهد شده توسط خیرین محقق شده است.