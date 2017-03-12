کمبود فضای فیزیکی در شهر تبریز برای استقرار پایگاه های آمبولانس

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه رجایی غفوری عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه اورژانس بیمارستانی به سه حوزه آمبولانس و تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی و به کارگیری نیروی انسانی تعریف شده است که منجر به گسترش اورژانس می شوند.

وی یکی از دغدغه اساسی مرکز فوریت های پزشکی را کمبود نیروی انسانی عنوان و بیان کرد: برخلاف سال گذشته که مرکز با کمبود نیرو انسانی مواجه بوده در سال جاری با استخدام ۱۶۰ نفر توانستیم این معظل را برطرف کنیم و با این روند پیش بینی می شود که در سال ۹۶ هم در نیروی انسانی مشکلی نداشته باشیم.

رییس مرکز فوریت های پزشکی در خصوص تجهیزات و اورژانس پزشکی افزود: در زمینه تجهیزات واورژانس پزشکی مشکل قانونی و شماره گذاری داریم که در این راستا هیئت دولت مجوز های لازمه را صادر کرده و امیدواریم مباحث مرتبط با کمبود آمبولانس و آمبولانس های زمینه برطرف شود.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۶۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور توزیع یافته است، ادامه داد : از این تعداد ۱۱۰ دستگاه آمبولانس برای استان خریداری شده و هم چنین ۱۰ دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل در استان توزیع یافته که در هرشهرستان مستقر هستند.

رجایی غفوری تصریح کرد: فضای فیزیکی مناسبی در سطح شهر برای استقرار پایگاه های آمبولانس نداریم که در حال حاضر ۲۲ پایگاه در سطح شهر فعال هستند که باید این ارقام را به ۳۷ رساند.

وی با بیان اینکه تمامی آمبولانس ها مجهز به سیستم جی پی اس هستند، ادامه داد: بی سیم های دیجیتالی در مرحله راه اندازی هستند و امیدواریم تا سال آینده این بی سیم ها را فعال کنیم که با تداوم این روند سال آینده تحولات چشمگیری را در حوزه اورژانس بیمارستانی خواهیم داشت.

رییس مرکز فوریت های پزشکی در خصوص نوسازی اورژانس های بیمارستانی افزود: اورژانس بیمارستان سینا سال گذشته به صورت استاندارد بازسازی شده و بیمارستان شهدا و امام رضا در حال نوسازی هستند.

وی عنوان کرد: میانگین زمان رسیدن با اورژانس های موتوری بیش از ۶ دقیقه است که این سند برای چشم انداز ۱۴۰۴ بایستی کمتر از ۱۰ دقیقه باشد که با بهره گیری از اورژانس های موتوری توانسته ایم به این میانگین برسیم.

غفوری اهداف اورژانس های موتوری را رسیدن هرچه زودتر به بالین بیمار و اورژانس های هوایی را رساندن هرچه زودتر به مراکز درمانی عنوان کرد.