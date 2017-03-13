پتروشیمی مغلوب الریاضی لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا که از شامگاه یکشنبه در اردن آغاز شده است، پتروشیمی به مصاف الریاضی لبنان رفت و در مصاف با این تیم با نتیجه ۸۵ بر ۶۶ شکست خورد.

پتروشیمی در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کرد که سال گذشته در مرحله مقدماتی و فینال مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا موفق به شکست الریاضی شده بود.

پیش از دیدار تیم های پتروشیمی و الریاضی، نفت آبادان دیگر نماینده کشورمان در مصاف با نماینده فلسطین به برتری دست یافت.

شیمیدر دیگر نماینده ایران در این دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا است با قرعه استراحت روبرو بود.

در پایان هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا سه تیم از سه کشور صاحب سهمیه مسابقات باشگاههای آسیا خواهند شد.