بارش باران کردستان را فرا می گیرد/احتمال بارش های مناسب در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالب حیدری شامگاه یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: از اوایل فصل پاییز تا به امروز ۱۵۱ میلی متر بارندگی با ۵۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته ایم.

وی با بیان اینکه در طول سال جاری در در استان ۲۵۹ میلی متر بارندگی در استان کردستان داشته ایم، افرود: در مورد بارندگی سالیانه ۴۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته در استان وجود داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های محاسبه شده منتظر یک بارش نسبتا خوب در دو سه روز آینده هستیم و انتظار می رود که این بارش ها سراسر کردستان را فراگیرد.

وی گفت: در هفته اول سال تازه با سامانه های بارشی مواجه خواهیم بود و باید بارش های بهاری در استان را جدی بگیریم چون این بارش ها ممکن است سودمند یا ضیان آور باشند و خساراتی به بار آورند.

حیدری با اشاره به احتمال کاهش دما در استان کردستان، گفت: در آواخر اسفند ماه سال جاری میانگین دما اندکی پایین می آید اما به زیر صفر خوشبختانه نمی رسد و در کل شاهد تغیرات زیاد دما نخواهیم بود.

وی اشاره ای به ورود بحث گرد و غبار داشت و افزود: گرد و غبار هایی که در ایران رخ می دهند در دو فاز بهاره و زمستانه به داخل ایران می آیند.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: گرد و غبار های فاز زمستانه همانطور که از اسم آن مشخص است در زمستان و در استان خوزستان رخ می دهد.

وی افزود: فاز بهاره گرد و غبار در مناطق غربی به ویژه کردستان و کرمانشاه رخ می دهد و تاپایان خرداد ماه با مناطق غربی کشور همراه است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان عنوان کرد: بارش های بهاری در ارتفاعات زیر یک هزار و ۷۰۰ متر به صورت باران و مناطق با ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ متر به صورت مخلوط برف و باران و بیشتر برف خواهد بود اما تضمین می کنیم که در شهر های استان شاهد بارش برف نخواهیم بود.

وی افزود: در فاصله دیواندره، سقز و بانه منبع ذخیره برفی داریم که اگر این منبع به همراه بارش باران روانه شود امکان اینکه خسارتی وارد کند وجود دارد و به همین دلیل باید پیش بینی های لازم در این بخش صورت گیرد.