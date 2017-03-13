ارتش سوریه هجوم تروریست های جبهه النصره در درعا را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، درگیری نیروهای ارتش سوریه با عناصر تروریستی و مسلح در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه حمله تروریست های جبهه النصره به یکی از نقاط نظامی در اطراف منطقه المنشیه در شهر درعا را خنثی کردند و ادوات و تجهیزات آنها را منهدم نمودند.

نیروهای سوریه همچنین عملیاتی را علیه تکفیری های داعش در منطقه المقابر واقع در حومه جنوبی شهر دیرالزور انجام دادند.

دو عنصر مراکشی عضو داعش نیز در شهر الرقه سوریه بنا به دلایل نامعلوم کشته شدند. همچنین تکفیری های داعش با عناصر خارجی این گروه در شهر البوکمال در حومه دیرالزور درگیر شدند.