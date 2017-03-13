خدمات درمانی جانبازان ۷۰ درصدی بر عهده بنیاد شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از مادران شهدا، افزود: زنجان سه هزار شهید و ۷ هزار جانباز دارد، ۵۳۰ شهید در اسفند ماه شهید و در عملیات خیبر ۱۴۹ شهید از استان زنجان تقدیم شده و ۱۷۰ شهید جاوید الاثر وجود دارد.

وی اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از یادگارهای امام خمینی (ره) است که در سال ۵۸ تاسیس شد و به جامعه ایثارگری استان زنجان خدمات رسانی می کند.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت: همه خدمات درمانی جانبازان ۷۰ درصدی بر عهده اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان است.

کاظمی تاکید کرد: ۵۰ هزار نفر جامعه هدف این اداره کل است واز سال ۸۳ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۲ اسفند به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شد و از سال ۹۲ برنامه های این روز جدی تر برگزار شده است.

وی افزود: در ماه اسفند ۱۴ عملیات برگزار در دوران دفاع مقدس اجرشده و در ۱۰ عملیات رزمندگان استان زنجان حضور جدی داشته اند.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت: در راستای تکریم خانواده شهیدان تاکنون ۵هزار دیدار با خانواده شهدای استان انجام گرفته و ۴۷۰ عنوان یادواره شهیدان در استان و شهرستانها برگزار شده است.

کاظمی تصریح کرد: طرح پایش سلامت توسط ۱۲ پزشک در استان زنجان اجرا می شود و این پزشکان زیر نظر دو پزشک ناظر در استان فعالیت می‌کنند.

وی برترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کردو افزود: خوشبختانه تاکنون این امر مهم در استان با برگزاری یادواره های شهداء به خوبی محقق شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان اظهار کرد: اکثر جانبازان استان برای درمان به استان تهران مراجعه می‌کنند و برخی از آنها هم توسط متخصصان خارج از کشور مورد معاینه قرار می‌گیرند.

کاظمی گفت:۷۰ درصد قانون جامع ایثارگران محقق شده اما مشکلات معیشتی و بیکاری وجود دارد و هزار و ۴۰۰ نفر تحصیلکرده بیکار وجود دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان با بیان اینکه در طول سال اجرای طرح پایش سلامت از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان بوده است، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد از هزینه‌های درمانی ایثارگران پرداخته می‌شود.

کاظمی ابراز کرد: از ۲۲ بهمن‌ماه تا ۲۲ اسفندماه همه ایثارگران به درمانگاه‌های استان مراجعه کرده و پرونده الکترونیکی سلامت آنها تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احترام مادران شهید باید حفظ شود، گفت: این مادران با تربیت درست فرزندان خود را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کردند.