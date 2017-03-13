تبریز زمینه لازم را برای برگزاری کنگره پیرغلامان حسینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شهابالدین حسینی شامگاه یکشنبه در کنگره بزرگداشت مولانا صافی تبریزی، شاعر عاشورایی که در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات برگزارکنندگان کنگره خاطرنشان کرد: مولانا صافی از آندسته شاعران و خادمان اهل بیت است که خود در حقیقت عنایتشده و آزادشده توسط حضرت فاطمه (س) بود.
دکتر حسینی ادامه داد: تبریز لبریز از ولایتمداری و غیرت و قهرمانی و بزرگواری، نیازمند حمایت بیشتر در حوزه آیینی و اعتقادی است و برگزاری چنین برنامه هایی می تواند کمک بسزایی در این راستا کند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تنها در محله سرخاب تبریز ۱۰هزار نفر از اولیاءالله دفن شدهاند، گفت: در تبریز شاید چند محله و چند شخصیت علمی و دینی از جمله آیتالله گرگریها، مدرسها و عرفای بنامی همانند شاه حسین ولیها کافی باشند تا به تاریخ عمیق این سرزمین پی ببریم.
وی تاکید داشت: شهرداری تبریز مقرر کرده که هرسال یک کنگره برای مفاخر برگزار کند اما به نظر بنده برگزاری چنین برنامهای در شهری که فقط یک محلهاش ۱۰هزار فرهیخته و ادیب دارد، یکبار در هر سال کافی نخواهد بود.
حسینی اضافه کرد: همچنین در کنار توجه به گذشتگان باید از حاضرین عصر معاصر هم غافل نشویم و مقام آنها را هم همیشه والا بشماریم.
وی خطاب به شهردار تبریز پیشنهاد کرد: باتوجه به اینکه تبریز ۲۰۱۸ پیش روی ماست، بهتر است کنگره پیرغلامان حسینی که امسال در اصفهان برگزار شد، سال بعد همزمان با تبریز ۲۰۱۸ در این شهر برگزار شود.
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