توانمندی سپاه به واسطه اتصالی است که به مردم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع)، امام جمعه اهرم و فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان تنگستان ونیز کارکنان سپاه امام علی(ع) فرمانده جدید این سپاه معرفی شد.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در آیین معارفه فرمانده سپاه تنگستان گفت: یکی از خصوصیات برجسته سرهنگ محمد علی ملاکی در کنار جمیع خصوصیات خوب و بارز آن بزرگوار بحث مردم داری وی بود.

حمید خرمدل افزود: ملاکی در فرصت بیش از دو سالی که از خدمتش در تنگستان می گذشت در این فرصت محدود و کم با حضور فعال در رده های بسیج و در بین مردم در دلهل اقشار مختلف مردم جا باز کرد و نمود آن در مراسم تشییع پیکر آن بزرگوار به طور کامل مشهود بود و این باعث افتخار ما در مجموعه سپاه است که وقتی فرمانده‌ای از دنیا می رود اینقدر مردم هم‌دردی می‌کنند و از فقدان آن ناراحت هستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه‌های اصلی یک مدیر انقلابی این است که مردم را به عنوان ولی نعمت خود قبول کند و اگر یک مدیر مردم دار نباشد هرگز در کارش موفق نخواهد بود و نمی تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد.

خرمدل تصریح کرد: ما در مجموعه سپاه همه افتخارمان این است که یکی از مولفه ها و شایستگی های پاسداری خود را که مورد تاکید هم هست مردم داری قرار داده ایم و مسئولین و مدیران سپاه در این خصوص مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی بیان داشت: خدمت به مردم از اولویت های بی چون و چرای سپاه است و این افتخاری است که اگر روزی سپاه و بسیج خودش را از این خصوصیت برجسته مبرا بداند هیچ جایگاه و توانمندی نخواهد داشت.

خرمدل با اشاره به اینکه سپاه اگر توانمند بوده و خار چشم دشمنان است به واسطه ارتباطی است که با مردم دارد گفت: امروز این توانمندی و این قدرت و این حضور سپاهیان و بسیجیان ما در عرصه های مختلف باعث شده است تا این نکته مورد اعتراف دشمنان ما باشد که ایران اسلامی در منطقه به عنوان قدرت مطلق قلمداد شود.

وی بیان داشت: بیش از دو هزار برنامه در طول سال در سپاه و در حوزه های مختلف سازندگی، اقتصاد مقاومتی ، فرهنگی ، رزمی و مهندسی به اجرا در می آید که در همه آنها نگاهی از مردم قابل مشاهده است که عملکرد ما یا در راستای مردم داری است یا با محوریت مردم به اجرا در می آید.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق(ع) گفت: ما به دولت های مختلف و حتی به دولت فعلی هم بارها گفته ایم که ظرفیت سپاه در راستای خدمت رسانی به مردم بی نظیر است و هرجا فکر شود که سپاه می تواند قدمی بردارد و گرهی از مشکلات مردم باز کند به طور حتم در کنار مردم و دولت حضور خواهیم یافت.

وی ابراز داشت: در سال ۹۵ یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی برای کمیته امداد در سراسر استان در دستور کار ما در سپاه بود که بحمد الله این ماموریت انجام شد.

خرمدل افزود: از طرف سپاه بیش از ۷۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد که در شرف ازدواج بودند برای آنها جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیون ریال تامین شد که باعث افتخار ماست که در این راستا گام برداریم.

وی اضافه کرد: در بحث ریزگردها که استان ما نیز متاثر از آن است با استقرار قرارگاه بخشی از استان خوزستان توسط سپاه امام صادق(ع) بیش از ۷ هزارنهال کاشته خواهد شد که این کار در شرف انجام است.

حمید خرمدل گفت: سپاه اگر امکانات و توانی دارد به واسطه اتصالی است که به مردم دارد و هرجا دولت و مردم احساس نیاز به حضور سپاه داشته باشند به طور حتم حضور در صحنه پیدا خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این مراسم گر چه سرهنگ ملاکی در جمع ما حضور ندارند ولی جا دارد در حضور خانواده ایشان از زحمات این فرمانده فقید که وضعیت ظاهری سپاه تنگستان و نتیجه تلاش و کوشش آن بزرگوار به طور کامل مشهود است تجلیل شود.

گفتنی است در پایان ضمن تقدیر از تلاش و زحمات زنده یاد سرهنگ محمد علی ملاکی، سرهنگ دوم پاسدار احمد حیدری به عنوان فرمانده جدید سپاه تنگستان معرفی شد.

در این مراسم فرمانده جدید سپاه تنگستان نیز گفت: خودم را همواره بسیجی سرهنگ ملاکی می دانستم و فقدان و نبودن آن بزرگوار برای حقیر سخت است.

احمد حیدری تصریح کرد: از حسن اعنماد مجموعه سپاه استان به دلیل انتخاب اینجانب به عنوان فرمانده سپاه امام علی (ع) تشکر می کنم و هیچ پنداری نیست جز این که بدانیم مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران خدمتگذاری است و مسئولیت در این نظام الهی متعلق به شهداست و همه ما باید امانتدار این مسئولیت ها باشیم و خودمان را برای انجام این امانت شهدا آماده کنیم.