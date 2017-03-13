رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته تکرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته روز گذشته در سالن شهید کبکانیان برگزار شد و در نهایت ۱۲ کاراته کا با کسب عناوین اول و دوم وزنهای مختلف به اردوی تیم ملی دعوت شدند. بعد از پایان این مسابقات کادر فنی تیم ملی ۵ کاراته کا را برای برگزاری دیدارهای مجدد به اردو دعوت کرد.

بر همین اساس ایمان سنچولی، بهمن عسگری، سعید فرخی، مهدی خدابخش و حسین سمندر در یک دوره مسابقه انتخابی مجدد شرکت کرده و در نهایت براساس نیاز تیم ملی فقط برای حضور در اردوی آماده سازی رقابتهای قهرمانی آسیا به اردو دعوت می شوند. زمان این رقابتهای دوره ای از سوی کادر فنی اعلام خواهد شد.

در پایان این رقابتها مجید حسن نیا، امیرمهدیزاده، سعید احمدی، ابراهیم حسن بیگی، ذبیح الله پورشیب، سجاد گنج زاده، میعاد یاری، مصطفی روستا، رضا عنایتی، علی اصغرآسیابری، علی فداکار و سامان حیدری با کسب عناوین اول و دوم جواز حضور در اردوی آماده سازی را دریافت کردند.

تمامی ۱۲ کاراته کاهای که به اردو دعوت شدند در چهار تیم برتر سوپر لیگ عضویت دارند. شش کاراته عضو تیم دانشگاه آزاد هستند که پنجشنبه شب موفق به کسب عنوان قهرمانی سوپر لیگ کاراته شدند. سه کاراته در ترکیب تیم مناطق نفت خیز در سوپر لیگ مبارزه کردند و سه کاراته کا نیز در تیم توسعه نوآوری شهر و پاس قوامین حضور داشتند.

نکته اصلی اینکه رضا عنایتی، سامان حیدری و علی اصغرآسیابری در پایان رقابتهای سوپر لیگ به عنوان نفرات برتر اوزان خود معرفی شده بودند.