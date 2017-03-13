به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از رقابتهای لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان، طی روزهای ۲۶ تا ۳۰ اسفندماه به میزبانی هلند در روتردام برگزار خواهد شد و چهار کاراته کای کشورمان در این رقابتها شرکت می کنند.

بر همین اساس سجاد گنج زاده، سامان حیدری، ابراهیم حسن بیگی و ذبیح الله پورشیب برای حضور در این مسابقات چهارشنبه هفته جاری راهی هلند می شوند. شهرام هروی سرمربی تیم ملی نیز در این سفر ملی پوشان را همراهی می کند.

بعد از المپیکی شدن کاراته، رقابتهای کاراته وان به عنوان یکی از مسیرهای کسب سهمیه از سوی فدراسیون جهانی معرفی شده است. به همین دلیل این رقابتها اهمیتی دو چندان پیدا کرده و کاراته کاهای برتر دنیا در این مسابقات حضوری فعال دارند.