نخستین جشنواره کدو (کویی) در رشت برگزار می شود

مرتضی عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تنوع غذایی شهر رشت که در سازمان یونسکو نیز به عنوان شهر خلاق در حوزه خوراک به ثبت رسیده است اظهار کرد: جشنواره کویی(کدو) با تمرکز بر شناساندن توانمندی های رشت در حوزه غذا و خوراک برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش غذا و صنایع دستی و آثار هنری از کدو برگزار می شود گفت: در بخش خوراک و غذا جشنواره، ۴۰ نوع غذا، دسر، پیش غذا و خوراک، آش، شیرینی و ترشی، مربا، پیتزا با استفاده از کدو به شهروندان عرضه می شود.

شهردار منطقه دو شهرداری رشت افزود: در بخش صنایع دستی و آثار هنری از کدو نیز، کدوهای نقطه گذاری شده، نقاشی شده، ملیله دوزی بر روی کدو، نقاشی بر روی کدو و نقاشی خط و خوشنویسی بر روی کدو به نمایش گذاشته می شود.

عاطفی با بیان اینکه بخش صنایع دستی از کدو نخستین تجربه ای است که در این حوزه صورت گرفته تصریح کرد: اجرای فضای شاد و مفرح در آستانه فصل بهار در جشنواره نیز برای شهروندان از دیگر بخش های جشنواره کویی(کدو) رشت است.

وی با اشاره به حضور زنان سرپرست خانوار در برگزاری این جشنواره گفت: در بخش آشپزی با حضور آشپزهای حرفه ای، شاهد پخت انواع غذا و خوارک با استفاده از کدو توسط این بانوان در میدان اصلی شهر خواهیم بود.

وی افزود: در بخش صنایع دستی نیز، هنرمندانی که ذوق و هنر خود را بر روی انواع کدو به نمایش می گذارند، حضور دارند.

شهردار منطقه دو رشت ادامه داد: فضای نمایشگاهی جشنواره نیز با ساخت کلبه های چوبی الهام گرفته از معماری سنتی گیلان در سطح پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری برپا می شود.

جشنواره کدو(کوئی) ۲۵، تا ۲۷ ماه جاری در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شود.

این جشنواره با مشارکت منطقه دو و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برپا می شود.