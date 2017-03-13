سید شهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: با قضاوت خوب داوران رقابتهای انتخابی بدون مشکل و حرف حدیث و در سطح فنی قابل قبولی برگزار شد. با وجود آنکه کاراته کاها در شرایط آمادگی بدنی آرمانی نبودند ولی مبارزات بسیار خوبی را شاهد بودیم.

وی افزود: برای مشخص شدن ترکیب تیم ملی برخی اولویت ها را مدنظر قرارداده و به تمامی کاراته کاها شفاف اعلام کرده ایم. یکی از این اولویت ها رقابتهای انتخابی بود که روز گذشته(یکشنبه ۲۲ اسفندماه) برگزار شد و اولویت بعدی ما رقابتهای امارات است.

سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: هر ۱۲ کاراته کایی که به عنوان نفرات اول و دوم انتخاب شدند فروردین ماه به مسابقات کاراته وان امارات اعزام می شوند و بعد از پایان این رقابتها و با نتایج کسب شده توسط کاراته کاها، ترکیب تیم اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی را معرفی خواهیم کرد.

هروی به مسابقات قهرمانی آسیا هم اشاره کرد و گفت: تیم اعزامی به بازیهای کشور اسلامی فقط از بین نفرات اول و دوم رقابتهای انتخابی تعیین می شود و برای مسابقات قهرمانی آسیا ۵ کاراته کا را برای حضور در مسابقات انتخابی و پس از آن اردو دعوت خواهیم کرد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به دلیل آنکه شرایط مسابقات قهرمانی آسیا متفاوت با کشورهای اسلامی است، از سنچولی، عسگری، فرخی، خدابخش و سمندر دعوت کردیم تا در مسابقات انتخابی به صورت دوره ای شرکت کرده و در نهایت بر اساس نیاز تیم، نفراتی را به جمع دیگر اردونشینان دعوت خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: قبل از برگزاری مسابقات انتخابی، زمان و شرایط را به هر ۵ کاراته کا شفاف اعلام خواهیم کرد و پس از آن مسابقات برگزار می شود که هیچ حرف و حدیثی شاهد نباشیم.

هروی در پایان گفت: آخر هفته جاری چهار کاراته کای کشورمان در مسابقات کاراته وان هلند همراهی می کنم و پس از بازگشت به تهران برای حضور در رقابتهای امارات برنامه ریزی کرده و بعد از پایان این مسابقات برنامه های آماده سازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات کشورهای اسلامی آغاز می شود.