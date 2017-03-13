  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۳

هروی در گفتگو با مهر:

مسابقات انتخابی بدون مشکل برگزار شد/ امارات آخرین فرصت ملی‌پوشان

مسابقات انتخابی بدون مشکل برگزار شد/ امارات آخرین فرصت ملی‌پوشان

سرمربی تیم ملی کاراته گفت: با مشخص شدن نفرات برتر رقابتهای انتخابی، مسابقات امارات آخرین فرصت برای ملی‌پوشان در راه رسیدن به ترکیب اصلی تیم اعزامی به باکو است.

سید شهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: با قضاوت خوب داوران رقابتهای انتخابی بدون مشکل و حرف حدیث و در سطح فنی قابل قبولی برگزار شد. با وجود آنکه کاراته کاها در شرایط آمادگی بدنی آرمانی نبودند ولی مبارزات بسیار خوبی را شاهد بودیم.

وی افزود: برای مشخص شدن ترکیب تیم ملی برخی اولویت ها را مدنظر قرارداده و به تمامی کاراته کاها شفاف اعلام کرده ایم. یکی از این اولویت ها رقابتهای انتخابی بود که روز گذشته(یکشنبه ۲۲ اسفندماه) برگزار شد و اولویت بعدی ما رقابتهای امارات است. 

سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: هر ۱۲ کاراته کایی که به عنوان نفرات اول و دوم انتخاب شدند فروردین ماه به مسابقات کاراته وان امارات اعزام می شوند و بعد از پایان این رقابتها و با نتایج کسب شده توسط کاراته کاها، ترکیب تیم اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی را معرفی خواهیم کرد. 

هروی به مسابقات قهرمانی آسیا هم اشاره کرد و گفت: تیم اعزامی به بازیهای کشور اسلامی فقط از بین نفرات اول و دوم رقابتهای انتخابی تعیین می شود و برای مسابقات قهرمانی آسیا ۵ کاراته کا را برای حضور در مسابقات انتخابی و پس از آن اردو دعوت خواهیم کرد. 

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به دلیل آنکه شرایط مسابقات قهرمانی آسیا متفاوت با کشورهای اسلامی است، از سنچولی، عسگری، فرخی، خدابخش و سمندر دعوت کردیم تا در مسابقات انتخابی به صورت دوره ای شرکت کرده و در نهایت بر اساس نیاز تیم، نفراتی را به جمع دیگر اردونشینان دعوت خواهیم کرد. 

سرمربی تیم ملی ادامه داد: قبل از برگزاری مسابقات انتخابی، زمان و شرایط را به هر ۵ کاراته کا شفاف اعلام خواهیم کرد و پس از آن مسابقات برگزار می شود که هیچ حرف و حدیثی شاهد نباشیم. 

هروی در پایان گفت: آخر هفته جاری چهار کاراته کای کشورمان در مسابقات کاراته وان هلند همراهی می کنم و پس از بازگشت به تهران برای حضور در رقابتهای امارات برنامه ریزی کرده و بعد از پایان این مسابقات برنامه های آماده سازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات کشورهای اسلامی آغاز می شود.

کد مطلب 3930854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها