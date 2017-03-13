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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۸

در مسابقات لیگ نوجوانان کشور؛

نوجوانان هیأت بسکتبال کردستان در لیگ کشوری به مصاف حریفان می روند

نوجوانان هیأت بسکتبال کردستان در لیگ کشوری به مصاف حریفان می روند

سنندج - تیم نوجوانان هیأت بسکتبال کردستان در دور برگشت رقابت های لیگ نوجوانان در گروه ۶ کشور به مصاف حریفان خود می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان گروه شش کشور از امروز به میزبانی تهران برگزار می شود.

در این مسابقات ۳۰ تیم از نقاط مختلف کشور حضور دارند و باشگاه های حاضر در شش گروه پنج تیمی مسابقات خود را برگزار می کنند.

هیأت کردستان در این مسابقات با تیم های شیمیدر تهران، شکلی تهران، پارسیا تهران و آریا کاشان هم گروه است.

هیأت بسکتبال کردستان نماینده استان که در مرحله رفت عنوان دوم را کسب کرده است در دور برگشت رقابت ها چهار  دیدار را انجام می دهد.

بسکتبالیست های نوجوانان کردستان روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه صبح و بعد از ظهر در مقابل شکلی و شیمیدر تهران قرار می گیرند و در روز سه شنبه ۲۴ اسفند با تیم های پارسیا تهران و آریا کاشان دیدار می کند.

تیم هیأت کردستان به سرپرستی میلاد قریشی و امید ولیدی پاک در دور برگشت مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان گروه شش کشور شرکت می کند.

کد مطلب 3930855

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