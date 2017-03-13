دلفین ها و کروکودیل ها جد مشترک دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از پژوهشگران استرالیائی دریافتند در حدود ۳۰۰ میلیون سال قبل، دلفین ها و کروکودیل ها جدی مشترک داشته اند. در این مطالعات همچنین مشخص شد نوع جمجمه و ساختار سر دلفین ها، نهنگ های دندان دار و کروکودیل ها بسیار به یکدیگر شبیه هستند.

متیو مک کاری، سرپرست این تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگرچه ظاهراً این جانوران از نظر جانورشناسی دو گونه کاملا متفاوت هستند اما بررسی ها نشان می دهد که نوع رشد و تکامل جمجمه این دو جانور بسیار شبیه به یکدیگر بوده و روند یکسانی را در طول تاریخ پیموده اند.»

مطالعات پژوهشگران نشان می دهد ساختار فک و جمجمه برخی کروکودیل ها بسیار شبیه به جمجمه دلفین هاست و هر دو از ماهی آجایل تغذیه می کنند.

اعضای این تیم پژوهشی با استفاده از اسکنرهای لیزری سه بعدی نمونه های جانوری و فسیل جمجمه های اجداد این جانوران در موزه های کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا را مدلسازی کرده و مورد بررسی قرار دادند.