به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیمی با اشاره به ایجاد ۵۰ گروه بازرسی نوروزی در استان اظهار داشت: به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و با هدف ارتقاء ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه از اول اسفندماه امسال تا پایان فروردین سال آینده طرح گشتهای نوروزی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه همچنین نظارت بر انبارها، سردخانهها و سایر اقلام نوروزی انجام میشود، اضافه کرد: اولویت این طرح نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی حساس است و به منظور کاهش و کنترل بیماریهای مرتبط با آب و مواد غذایی و نظارت بر قیمتها اجرا میشود.
مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به سایر برنامههای این طرح گفت: همچنین گروه های بازرسی و گشتهای مشترک برای نظارت بر جایگاه توزیع سوخت راهاندازی شده و از موسسات گردشگری و اقامتی بازدید میشود.
رحیمی افزود: هتلها، رستورانها، مراکز بین راهی و مهمانپذیرها نیز مورد نظارت قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه ۵۰ گروه بازرسی ویژه نوروز داریم، ادامه داد: برای این گروه ها شرح وظایف و تقسیم کار شده و برنامههای مشترک با شرکت حمل و نقل و پایانهها برای نظارت بر حمل و نقل ناوگان عمومی در طول نوروز نیز داریم.
مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ در ایام نوروز برای پاسخگویی و ثبت شکایات و نظرات مردمی در تمام شهرستانها فعال است.
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