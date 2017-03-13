میزبانی پاک ترین ساحل ایران از میهمانان نوروزی

بیژن بختیار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان های چابهار و کنارک به عنوان مقصد های گردشگری ایرانیان آماده میزبابی گردشگران در ایام عید نوروز است.

وی افزود: این خطه از ایران اسلامی به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، همجواری دریا و کویر در یک نقطه جغرافیایی و باغات میوه کلکسیونی از جذابیت های گردشگری است.

وی تصریح کرد: در این شهرستان پنج روستای هدف گردشگری وجود دارد که گردشگران با سفر به آنها با شیوه زندگی سالم، طبیعت گردی، معماری و فضاهای دلنشین آشنا می شوند.

فرماندار کنارک عنوان کرد: این ویژگی ها به تنهایی می تواند پاسخگوی تنوع طلبی و سلیقه های مختلف مسافران باشد.

وی با اشاره به اینکه پاک ترین ساحل کشور متعلق به استان سیستان و بلوچستان است، خاطر نشان کرد: ستاد مدیریت یکپارچه سواحل از دو سال قبل تشکیل شده تا شرایط برای میزبانی هر چه بهتر گردشگران به این منطقه فراهم شود.

وی گفت: ساحل زیبا و دنج «درک» زرآباد یکی از نقاط منحصر به فرد استان سیستان و بلوچستان و ایران است که با توجه به شرایط خاص آن به عنوان پاک ترین ساحل کشور آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.